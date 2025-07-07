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湖北省委書記：健全台胞台企服務機制　多謀鄂台經貿合作之策

▲▼湖北省委書記王忠林出席第19屆湖北武漢台灣周開幕並致辭。（圖／記者陳冠宇攝）

▲湖北省委書記王忠林。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／武漢報導

第19屆湖北武漢台灣周近日開幕，中共湖北省委書記王忠林致辭時表示，迄今有3100多家台企深耕湖北，7成台灣百大企業在鄂投資；湖北將落實落細台胞同等待遇，健全台胞台企服務機制，並多謀鄂台經貿合作之策。

王忠林4日於開幕式上致辭表示，湖北武漢台灣周是該省規模最大、層次最高、影響最廣的兩岸交流合作平台。他介紹，3100多家台企深耕荊楚沃土，7成台灣百大企業在鄂投資，兩地以經貿合作為橋、以文化交流為脈、以青年互動為帆，續寫了「鄂台情、一家親」的時代佳話。

王忠林指出，今天的湖北綜合優勢突出，發展態勢向好，為深化鄂台合作提供了寶貴機遇，搭建了廣闊舞台。他說，近年來，湖北經濟一路頂壓前行，一路回升向好，經濟總量跨越6兆（人民幣，下同）的大台階，位居全大陸第七位。

王忠林強調，期待以通促融、深化合作之誼，依托海峽兩岸產業合作區等平台，持續深化積體電路、智慧製造、生物醫藥等領域合作，拉緊產業共贏紐帶，打造一流營商環境。

▲▼湖北省委書記王忠林出席第19屆湖北武漢台灣周開幕並致辭。（圖／記者陳冠宇攝）

▲王忠林出席第19屆湖北武漢台灣周開幕式。（圖／記者陳冠宇攝）

他提到，「我們期待以惠促融、增進民生之福，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，落實落細台胞同等待遇，健全台胞台企服務機制，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。」

王忠林還說，「我們期待以情促融、凝聚同心之力，始終堅定文化自信，以交流促契合增共識，以文化秉大義育民心，加強基層交流、青年交往、文化交流，堅定守護中華民族共同家園和文化根脈。兩岸河山同一脈，陸台水土本同宗，讓我們同心同向，攜手打拼，多謀鄂台經貿合作之策，多辦增進台胞福祉之事，多做促進心靈契合之為。」

本屆台灣周由湖北省政府與國台辦共同主辦，涵蓋主體活動、鄂台經貿產業對接、青年交流交往三大板塊共14項活動，在武漢設主會場，在襄陽、宜昌、黃石設分會場。開幕式活動現場共有39個項目簽約，總金額達139.75億元，涵蓋半導體、新材料、電子資訊等多個領域。

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