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武漢新任書記作風鐵腕！下令「拉網清底大排查」...做不到就問責

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▲▼武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲19日是武漢「拉網清底大排查」的最後一天。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情仍在擴散，今（19）日是武漢「拉網清底大排查」的最後一天，按照武漢市委書記王忠林的要求，今日是交卷時間，各區要作出承諾，確保沒有居家的確診和疑似病人。王忠林強調，「如果再發現一例，就拿區委書記、區長是問。」

▲▼ 王忠林 。（圖／翻攝自微博）

▲王忠林18日下午進行基層暗訪 。（圖／翻攝自微博）

根據《長江日報》報導，王忠林18日在結束基層暗訪後，召開了視訊例會，圍繞3天拉網式大排查、社區封閉管理、應收盡收等工作進行再調度、再部署。王忠林要求，各區要作出承諾，確保沒有居家的確診和疑似病人，「不能不當回事，人命關天，如果再發現一例，就拿區委書記、區長是問。」

王忠林雷厲風行的手腕吸引大批網友按讚，「終於來個正常的領導了」、「武漢早遇到這麼一個領導人，早就不是如今的模樣了」、「說句實在話，疫情開始後，濟南在忠林書記的帶領下，一直都是這種鐵腕兒風格。現在濟南已經連續一周沒有再發現新確診了，民生問題也解決到位。」、「本武漢市民看到希望了」。

新冠肺炎疫情爆發後，大陸中出手整頓「防疫不力」的湖北原班人馬，其中武漢市委書記將由王忠林擔任，原書記馬國強下台。據公開資料顯示，王忠林原先是山東省委常委、濟南市委書記。

▼王忠林原是山東省委常委、濟南市委書記。（圖／翻攝自微博）

▲▼ 王忠林 。（圖／翻攝自微博）

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