曾永權：應在九二共識基礎上　讓兩岸人民多交流、多對話

▲前總統府秘書長曾永權出席湖北武漢台灣周並致辭。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／武漢報導

第19屆湖北武漢台灣周今（4）日開幕，前總統府秘書長曾永權出席並致辭。他強調，兩岸關係的和平發展，是兩岸人民的共同期望；兩岸應在「九二共識」基礎之上，讓兩岸人民多交流、多對話。苗栗縣長鍾東錦也出席開幕式，但相當低調，並未致辭與受訪。

主辦方以「中國國民黨前副主席」介紹曾永權出場。出席今日開幕式的台灣人士還有前經濟部長尹啟銘、前經濟部長杜紫軍、商總理事長許舒博、大陸全國台企聯會長李政宏等。大陸官員方面，除了大陸國台辦副主任趙世通，還有湖北省委書記王忠林等。

曾永權表示，兩岸關係的和平發展，是兩岸人民的共同期望，回顧兩岸的交流，他認為有三個重要里程碑。第一個里程碑是，2005年4月29日連戰主席與胡錦濤總書記在北京人民大會堂的會見，當時雙方各派9人出席，他有幸參與。

第二個里程碑是，2008年5月28日吳伯雄主席率領4位副主席到北京拜會胡錦濤總書記，他也有幸參與，當天做了兩項重大決定，第一開放大陸人民到台灣觀光旅遊，第二則是開放兩岸三通直航。

▼湖北武漢台灣周開幕。（圖／記者陳冠宇攝）

曾永權指出，第三個里程碑是，2015年11月7日兩岸領導人在新加坡會見，習總書記跟馬英九先生的「馬習會」雙方各派七人出席，他也有幸參與。他說，當時兩岸人民交流熱絡，雙方共簽署了23項協議，對兩岸經濟等各方面都有相當助益。

展望未來，曾永權強調，兩岸應在「九二共識」基礎之上，積極的推動兩岸和平發展，讓兩岸人民多交流、多對話，增進了解。

值得注意的是，鍾東錦率苗栗縣府一行參加湖北武漢台灣周活動，也包括今日的開幕式。不過鍾東錦相當低調，主辦方並未安排他致辭；《東森新媒體ETtoday》會後向他詢問受訪意願，也遭到婉拒。

兩岸交流氛圍不佳，6月舉行的海峽論壇並無台灣的縣市首長出席。另據了解，鍾東錦是賴清德總統發表「國安17條」以來，唯一一位二度登陸交流的縣市首長；他4月也曾率團赴四川交流。

▼苗栗縣長鍾東錦（中）出席湖北武漢台灣周開幕式，會後與縣府團隊合影。（圖／記者陳冠宇攝）