丹娜絲颱風創2紀錄　台南測站「13級陣風」史上第3高

▲丹娜絲颱風影響台灣過程回顧。（圖／氣象署提供）



記者周湘芸／台北報導

丹娜絲颱風昨天起為中南部地區帶來強風豪雨，中央氣象署指出，丹娜絲的路徑十分少見，為氣象署1958年有紀錄以來首個從嘉義登陸的颱風，影響期間在屏東牡丹累積雨量達658毫米，在雲林口湖測得超過17級強陣風，另在台南測站測得13級陣風，為該站歷史紀錄以來第3名。

氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，丹娜絲4日上午8時形成熱帶性低氣壓，5日形成颱風，且距離台灣不到500公里，氣象署同日發佈海上及陸上警報，其接近過程持續增強，昨天中午增強為中度颱風，暴風圈也在昨天下半天進入澎湖及南部陸地，深夜從嘉義登陸。

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他表示，丹娜絲的路徑十分少見，為氣象署1958年有紀錄以來首個從嘉義登陸的颱風，對澎湖、雲林、嘉義帶來劇烈風雨，其中在雲林口湖測得超過17級強陣風，嘉義、台南沿海有16級強陣風，東吉島為16級陣風，另也於台南氣象站測得13級陣風，為該站1897年設站以來第3名，前2名依序為1987年的傑魯得及1975年的貝蒂颱風。

▲丹娜絲颱風已逐漸遠離。（圖／氣象署提供）

在降雨方面，劉宇其指出，丹娜絲為東半部及恆春半島帶來劇烈雨勢，期間在屏東水利署牡丹累積雨量有達658毫米、台東達仁林場583毫米、高雄大寮391毫米、澎湖七美290.5毫米。

劉宇其指出，丹娜絲颱風今天清晨從桃園、新竹出海，並逐漸遠離，但台灣天氣不會馬上轉好，由於雲系發展旺盛，未來水氣偏多，天氣不穩定，今晚到明天中部、南部仍有雷陣雨，南部有較大雨勢。周三至周五水氣更多，全台晴時多雲偶陣雨，南部地區及中部山區有大雨。周六水氣才有減少趨勢。



他也說，目前北部、東南部、蘭嶼綠島及馬祖仍有風浪，明天各沿海浪高也可達2米，海峽北部及外海更有3至4米，提醒民眾留意。