古坑「綠色隧道」多棵大型芒果樹被吹倒　國軍弟兄出動救援

▲國軍弟兄迅速支援，展現災害救援不缺席的堅實力量，鄉親紛紛表示感謝。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

丹娜絲颱風橫掃台灣，各地災情傳出，古坑著名景點「綠色隧道」也遭殃。全長約2公里的觀光要道，昨夜風雨猛烈，造成大量樹枝掉落、7到8棵大型芒果樹傾倒，路面幾乎難以通行。地方緊急向軍方請援，國軍火速應變，今（7）日上午11時許派出20名官兵進駐災區，全力清除障礙，展現「鋼鐵部隊」的行動力。

清晨風雨稍歇，綠色隧道現場可見滿地殘枝與倒塌樹木，路面景象宛如災後戰場，除影響觀光通行，也恐危及民眾行車安全。為加速搶通作業，雲林縣政府緊急向國軍申請支援兵力，獲迅速回應，陸軍砲兵部隊測考中心政戰主任顧哲豪上校率20名士兵們扛鋸具、搬巨幹、徒手揮汗作業，不到半天就排除大半路障，為交通盡速恢復鋪路。

縣長張麗善今早主持颱風第三次應變會議，感謝國軍即時支援，更要求各單位把握空檔，儘速清除倒塌路樹與市區障礙，讓鄉親恢復日常生活。據中央氣象署資訊，丹娜絲昨晚11時40分自嘉義布袋登陸，今晨6時左右從北台灣出海，雖已減弱為輕度颱風，但其廣大環流仍帶來間歇強風與豪雨，縣府提醒民眾勿掉以輕心，特別是山區仍有坍方與土石流風險，務必遠離河川與危險地帶。

▲雲林縣政府向國軍申請支援兵力，獲迅速回應，陸軍砲兵部隊測考中心政戰主任顧哲豪上校率20名士兵，協助救災。（圖／記者游瓊華翻攝）