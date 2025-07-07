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2025桃園天文嘉年華認識「我們的太陽」　即起迄8/3市總圖登場

▲2025桃園天文嘉年華認識「我們的太陽」

▲2025桃園天文嘉年華即起迄8/3日市總圖登場。（圖／中大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國立中央大學與桃園市立圖書館攜手，舉辦「2025桃園天文嘉年華」，今年以「我們的太陽」為主題，帶領民眾從太陽的起源、內部結構，到人類如何透過各項太空任務探測這顆恆星，深入探索這顆既熟悉又充滿未知的天體。

中央大學7日表示，2025桃園天文嘉年華活動，即起至8月3日於桃園市立圖書館總館展開，期透過交通便利、開放多元的展演空間，吸引更多民眾親近天文、走進科學，感受宇宙的壯麗與神祕。

中央大學蕭述三校長指出，中央大學致力於培育專業人才，高度重視科普推廣，視之為重要使命，並長期將天文與太空科學視為重要的發展主軸。特別是在葉永烜院士的帶領下，展現出堅實的學術實力，除擁有鹿林山天文台外，校方亦積極推動國際合作，並規劃於墨西哥興建一座兩米望遠鏡，期望突破台灣本地觀測條件的限制，擴展天文觀測能力並推廣相關知識。

▲2025桃園天文嘉年華認識「我們的太陽」

▲後排右起：中大物理系陳俞融主任、中大學術基金會陳玠董事、中大天文所葉永烜院士、中大蕭述三校長、桃市圖施照輝館長、教育局林光偉專門委員、桃園高中徐宗盛校長、中大USR江康鈺主任。（圖／中大提供）

中央大學天文研究所葉永烜院士指出，太陽雖為人們日常可見的天體，卻蘊藏豐富的科學知識與研究價值—從磁場變化、黑子活動到太陽風對地球的影響，無一不與人類生活息息相關。今年適逢時隔約十一年的太陽極大期，太陽活動顯著增強，更為我們帶來壯麗繽紛的極光秀。

今年主題展覽「我們的太陽」結合前沿研究成果與互動展品，期望在寓教於樂的氛圍中，激發參觀者對太空與科學的熱情與好奇，進一步理解科學實踐如何拓展我們對宇宙的認識。希望有機會能將這些展品與桃園及全國各地的學校及圖書館合作辦理科普推廣活動。

▲2025桃園天文嘉年華認識「我們的太陽」

▲2025桃園天文嘉年華認識「我們的太陽」。（圖／中大提供）

嘉年華活動將由中央大學太空科學與工程學系楊雅惠教授以「太陽的數字密碼」主題演講揭開序幕，帶領觀眾展開一場精彩的太陽探索之旅。配合演講推出的主題展覽，透過多元展品與豐富影像資料，完整呈現太陽的生命歷程與最新科學發現。展覽特別納入SOHO與Solar Orbiter等國際太陽觀測任務的重要成果，讓觀眾在吸收知識的同時，也能感受背後的人文精神與技術突破。

除了主題演講與展覽外，「2025桃園天文嘉年華」還規劃一系列豐富活動，包括科普講座、動手做科學、摺紙天文學、天文故事館等，兼具知識性與趣味性，鼓勵民眾親身參與、交流學習。值得一提的是，活動將同時展出2024桃園天文嘉年華繪畫比賽的得獎作品，透過孩童的創意視角，呈現他們心中的宇宙與星空。

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