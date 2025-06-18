　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

空污監測新利器！中大「特務AP」投入樹林社區空污監測巡邏

▲中大「特務AP」投入樹林社區空污監測巡邏

▲中央大學「特務AP」移動空污監測設備，安裝在社區守望相助隊的車頂上，守護社區空氣品質。（圖／中大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學18日表示，該校持續推動永續發展目標(SDGs)的理念，積極推動地方合作與大學社會責任（USR），由大氣科學系王聖翔教授帶領學生，透過實作課程，開發一套客製化的移動式空污監測設備「特務AP」；下( 7月)將投入桃園觀音區樹林社區的空污監測巡邏，協助地方民眾即時掌握環境空氣品質。

中央大學表示，這項計畫的發展基礎，源自教育部支持的USR桃海三生計畫，透過該計畫，中央大學與桃園市觀音樹林社區建立深厚的合作關係。然而，儘管「桃海三生」計畫於去年因教育部補助已告一段落，中央大學師生依然堅守對社區的承諾，持續投入資源與心力，協助地方民眾對工業區空污的認識與改善，展現出大學與社區攜手合作的社會責任。

▲中大「特務AP」投入樹林社區空污監測巡邏

▲中央大學開發出的「特務AP」移動空污監測設備，由大氣系師生一手打造。（圖／中大提供）

王聖翔表示，此次參與的學生來自大氣科學系，透過教育部「智慧創新關鍵人才躍升計畫」（ITSA）支持下所開設的課程，學習機電整合及程式資訊等跨域能力，針對社區的需求，開發一套移動式空污監測設備，實現即時監測工業區街道PM2.5空間分布，結合社區巡守隊每日定時巡檢，加強民眾了解空污狀況。

這項創新技術不僅提升社區的環境監測能力，也讓社區針對過去有疑慮的空污來源加強巡檢，找出產業發展和社區健康兼具的解決方案。參與的六位學生表現優異，更在今年的「2025中大跨領域課程博覽會」成果發表此課程成果，由60個團隊中脫穎而出取得佳作的好成績。

這套移動式空污監測設備命名為「特務AP」，同時可以監測PM2.5、溫溼度和氣壓等參數，搭配精準的GPS定位，可以即時展示工業區街道的PM2.5濃度分布。6月在社區與空污巡守隊完成首次成功測試後，社區里長及空污巡守隊皆相當滿意，未來也朝向加裝臭味感測、空污高值警示等精進功能，特務AP預計將於今年7月投入觀音區樹林社區的固定巡邏的任務。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
561 2 4721 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小資0050首日刷24萬張天量、飆800萬零股　「折價收盤」
「啦啦隊正妹」爆新歡上演接送情被拍　IG發聲了
防災包爆熱潮！小北百貨「1張圖」超神　網點頭：都看這張準備
小S過47歲生日落淚！Lily曝媽媽近況真情告白
明防午後雷陣雨「西半部最劇烈」　一圖看降雨趨勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

日本頂級超市QUEEN'S ISETAN社長來訪　台日談台南鮮果上架合作

空污監測新利器！中大「特務AP」投入樹林社區空污監測巡邏

讓愛不留遺憾！　奇美醫院籲器官捐贈註記

台東首創「監獄樂齡工場」　跨機關攜手關懷高齡收容人

高鐵桃園站協助方舟教養院　台中一日行

饒慶鈴視察社福與文化工程　打造宜居願景持續前行

茶改場南遷選址爆爭議！　馬文君：4年前就批政治決策

校園心理健康宣導啟動　台東衛生局推廣自殺防治3步驟

斗六夜市5善人合捐救護車　回饋社會守護生命

夏戀嘉年華7／23熱力登場！25組卡司接力熱唱　連嗨5天免費入場

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【台北橋機車瀑布】三蘆→台北天天塞爆！不遲到的都遲到了

【這年頭的阿公真不好當】手刀追孫子還要假裝跑輸XD

【高冷的都市搞笑女】#李雅英 搞怪跳「加速版32撞」#李珠珢 #南珉貞爆笑秒跟上

【粉碎機奪命】孝子右腿被捲入慘死！父母悲痛搥胸崩潰

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

【驚險救援】女子喝水嗆到！　友人摳喉急救網全嚇傻

日本頂級超市QUEEN'S ISETAN社長來訪　台日談台南鮮果上架合作

空污監測新利器！中大「特務AP」投入樹林社區空污監測巡邏

讓愛不留遺憾！　奇美醫院籲器官捐贈註記

台東首創「監獄樂齡工場」　跨機關攜手關懷高齡收容人

高鐵桃園站協助方舟教養院　台中一日行

饒慶鈴視察社福與文化工程　打造宜居願景持續前行

茶改場南遷選址爆爭議！　馬文君：4年前就批政治決策

校園心理健康宣導啟動　台東衛生局推廣自殺防治3步驟

斗六夜市5善人合捐救護車　回饋社會守護生命

夏戀嘉年華7／23熱力登場！25組卡司接力熱唱　連嗨5天免費入場

政二代被控吸金安平落網　南檢聲請羈押禁見顏純左之子

布萊德彼特《F1》首映攜32歲女友放閃！飆速300公里親上陣　影評狂讚年度最爽

「建二代」想入手自家新案　4樓親友價俗百萬該買嗎？

「夏日6款香氛身體噴霧」盤點　一噴輕盈療癒包裹肌膚

房客想打造「極簡風」私自賣掉餐桌　屋主氣炸

日本頂級超市QUEEN'S ISETAN社長來訪　台日談台南鮮果上架合作

空污監測新利器！中大「特務AP」投入樹林社區空污監測巡邏

《進擊的巨人》音樂會3分鐘完售！　粉絲敲碗成功「10/22加場」售票日公開

刑事小隊長涉向應召站索賄遭停職　法官認「欠缺證據」判無罪

讓愛不留遺憾！　奇美醫院籲器官捐贈註記

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

地方熱門新聞

軍用卡車右轉撞飛機車！騎士夫妻檔1死1傷

小北百貨推亮黃防災包聯手日台專家打造實用避難包

新北6.4萬戶明停水23小時　緊急設6供水站

5G教學領航台南16校狂掃22獎六都得獎率最高

貨車拖行小黑狗　動防所出手了

高雄驚現「1.5公尺天坑」！畫面曝光

把握治療時機　鐘育志：SMA不再是無藥可治

台南480件小二甲遭爆違法發電蔡育輝怒轟不撤照就告發！

新北現場徵才6／19中和登場　800職缺拚就業促媒合

台南敬老卡無點數可搭車陳亭妃聯手7議員籲補破網

國際獅子會世界總會長　拜會300 B3區　

林保署林班保育治理工程首獲「建築界奧斯卡」全球卓越建設獎

藝群醫美第21家診所進駐桃園藝文特區打造醫美新標準

平凡市民捐贈救護車！台南安南區毛金桂用積蓄守護生命線

更多熱門

相關新聞

臻鼎科技董事長沈慶芳　獲中大頒授名譽博士

臻鼎科技董事長沈慶芳　獲中大頒授名譽博士

國立中央大學14日於教研大樓大禮堂舉辦「沈慶芳先生名譽博士頒授典禮」，除了整個校園到處高掛頒授沈慶芳名譽博士羅馬旗，並有來自產官學界逾500人受邀觀禮。中大校長蕭述三表示，沈慶芳先生領導臻鼎科技集團成為全球印刷電路板（PCB)產業的引導者，長年關懷社會與教育，與本校及多所大學密切合作，共創技術研發與永續教育的典範。

中央大學畢業典禮　蕭述三勉勵學子放眼國際

中央大學畢業典禮　蕭述三勉勵學子放眼國際

戰神男大生「連4問洗臉」　葉丙成閃離！影片曝光

戰神男大生「連4問洗臉」　葉丙成閃離！影片曝光

中央大學110週年校慶　「誠樸」校訓培育人才

中央大學110週年校慶　「誠樸」校訓培育人才

環境部與中央大學簽署Mou　培育綠領人才

環境部與中央大學簽署Mou　培育綠領人才

關鍵字：

中央大學特務AP樹林社區空污監測

讀者迴響

熱門新聞

台南母女遭撞飛雙亡！　肇事女駕駛崩潰跪地

今年遇「雙春閏六月」　命理師示警：別碰4禁忌

獨子滑進玉米粉碎機慘死！媽哭到癱軟

快訊／鄭中基證實離婚14年情斷　爆只給8千贍養費回應了

李珠珢突痛哭「網瘋猜跟球衣有關」

台灣36歲火辣網紅宣布「當阿嬤」！女兒生下寶寶

韓性感女神漂髮「頭髮慘遭融化」驚悚照曝光！

遊艇大亨撿屍性侵還拍變態淫照　判賠135萬

2000年前青銅器好眼熟　竟撞臉Labubu

陳冠希頭等艙爆口角！嗆空服：我會讓你丟工作

伊朗官媒釋出「核彈影片」！　警告意味濃厚

李珠珢應援到一半突「掩面痛哭」

孫生女友「無罩激凸」中山站附近拍片

和2友性侵醉女！泰一首開庭全認了　遭求刑7年

南韓「顏值暴徒」擊敗李珠珢、李多慧

更多

最夯影音

更多

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

【再爆衝突】 #樋口飯糰 風波沒完！ 房東深夜喊「救命啊」驚動整條街

【你長大會後悔】看球賽坐髮香區萌弟稱沒味道　少鹽滿臉委屈XD

【好心疼QQ】珠珠寶貝應援到一半哭了！官方說睫毛倒插

【台北橋機車瀑布】三蘆→台北天天塞爆！不遲到的都遲到了

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面