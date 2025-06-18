空污監測新利器！中大「特務AP」投入樹林社區空污監測巡邏

▲中央大學「特務AP」移動空污監測設備，安裝在社區守望相助隊的車頂上，守護社區空氣品質。（圖／中大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中央大學18日表示，該校持續推動永續發展目標(SDGs)的理念，積極推動地方合作與大學社會責任（USR），由大氣科學系王聖翔教授帶領學生，透過實作課程，開發一套客製化的移動式空污監測設備「特務AP」；下( 7月)將投入桃園觀音區樹林社區的空污監測巡邏，協助地方民眾即時掌握環境空氣品質。

中央大學表示，這項計畫的發展基礎，源自教育部支持的USR桃海三生計畫，透過該計畫，中央大學與桃園市觀音樹林社區建立深厚的合作關係。然而，儘管「桃海三生」計畫於去年因教育部補助已告一段落，中央大學師生依然堅守對社區的承諾，持續投入資源與心力，協助地方民眾對工業區空污的認識與改善，展現出大學與社區攜手合作的社會責任。

▲中央大學開發出的「特務AP」移動空污監測設備，由大氣系師生一手打造。（圖／中大提供）

王聖翔表示，此次參與的學生來自大氣科學系，透過教育部「智慧創新關鍵人才躍升計畫」（ITSA）支持下所開設的課程，學習機電整合及程式資訊等跨域能力，針對社區的需求，開發一套移動式空污監測設備，實現即時監測工業區街道PM2.5空間分布，結合社區巡守隊每日定時巡檢，加強民眾了解空污狀況。

這項創新技術不僅提升社區的環境監測能力，也讓社區針對過去有疑慮的空污來源加強巡檢，找出產業發展和社區健康兼具的解決方案。參與的六位學生表現優異，更在今年的「2025中大跨領域課程博覽會」成果發表此課程成果，由60個團隊中脫穎而出取得佳作的好成績。

這套移動式空污監測設備命名為「特務AP」，同時可以監測PM2.5、溫溼度和氣壓等參數，搭配精準的GPS定位，可以即時展示工業區街道的PM2.5濃度分布。6月在社區與空污巡守隊完成首次成功測試後，社區里長及空污巡守隊皆相當滿意，未來也朝向加裝臭味感測、空污高值警示等精進功能，特務AP預計將於今年7月投入觀音區樹林社區的固定巡邏的任務。