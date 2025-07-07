桃園沿海四區今停班停課　強陣風明顯無重大災情

▲「丹娜絲颱風」災害應變中心第二次工作會議。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

丹娜絲颱風來襲，桃園市根據氣象預測，6日宣布桃園市沿海新屋、觀音、大園、蘆竹四區，因風勢較大，7日四區停班停課，引發網路熱議。市長張善政今日主持「丹娜絲颱風」災害應變中心第二次工作會議，四區區長報告災情指出，沿海地區風雨不斷，強陣風尤為明顯，幸未接獲重大災情通報。

蘆竹區區長李岳壇表示，截至今日上午，轄內累計通報4件災情，包含廣告鐵皮飛落、電線垂落、路樹倒塌等，皆已完成初步處置；海湖地區電箱爆炸事故，亦已通報台電到場修復。

▲大園區區長余誌松報告丹娜絲颱風災情。（圖／新聞處提供）

大園區區長余誌松表示，昨日晚間起風勢明顯增強，目前沿海五里陣風仍強，尚無明顯大雨，農業亦未傳災損。此外，沙崙里約有60戶停電，已由台電派員搶修中。

觀音區區長劉草典表示，自今日凌晨起風雨不斷，強陣風尤為明顯，因颱風來襲前即已完成路樹與易淹水區巡檢，至今未接獲災情通報。

新屋區區長鄭詩鈿表示，沿海地區持續受到強風與間歇性大雨影響，目前區內無其他重大災情，經通報纜線掉落情形，已請中華電信派員處理。

張善政說，丹娜絲颱風已於今日清晨自桃園、新竹交界出海並逐漸遠離，感謝各局處同仁落實防颱整備與應變工作，妥善整備、堅守崗位，順利因應本次颱風挑戰，將災損降至最低，期勉各單位持續堅守，共同完成應變工作最後階段。

另外，消防局表示，丹娜絲颱風主要影響時段為今日上午，沿海地區陣風達7至10級，中午前偶有較大雨勢，午後雨勢將逐漸趨緩，整體雨量普遍低於大雨等級，僅山區局部地區達大雨等級。截至今日上午接獲零星通報，包括廣告招牌掉落、電線垂落與路樹倒塌等，無重大災情發生。

消防局指出，雖颱風逐漸遠離，但受外圍環流影響，未來12小時本市仍有大雨與坡地災害風險，復興區為中等警戒。市府各局處將視情況滾動更新防災作為、加強戒備，守護市民安全。