丹娜絲遠離　桃園市公車營運、路邊停車收費調整資訊一次看

▲丹娜絲颱風遠離，桃園市交通局說明公車營運、路邊停車收費等調整。（圖／擷取自交通局網站）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府交通局7日表示，因應丹娜絲颱風逐漸遠離，桃園市宣布7日停班停課的蘆竹、大園、觀音及新屋等4行政區，交通因應調整資訊、說明如下：

一、雖颱風逐漸遠離，考量災後復原及安全疑慮等，桃園市蘆竹、大園、觀音及新屋等4行政區路邊停車7日仍維持暫停收費，8日上午7時起恢復路邊停車收費。另停放於本市蘆竹、大園、觀音及新屋等4行政區紅、黃線等法定禁止停車處所車輛，請配合於7日19時前駛離，違反規定者，將依道路交通管理處罰條例規定，予以拖吊移置或處以罰鍰。

二、桃園市公車恢復營運說明如下：

(1)觀音、新屋、大園、蘆竹等四區免巴停駛、觀音區幸福巴士等今(7)日停駛，其餘市區客運路線原則依平日班表正常行駛，但客運業者將視風雨狀況縮駛、減班或停駛。

(2)桃園市各類型市區公車路線預計自明(8)日起依平日班表恢復正常行駛。

三、桃園市公共自行車及共享機車恢復營運說明：

桃園YouBike服務於7日14時恢復營運(復興區三站於7月8日12時恢復營運)；共享機車租賃服務將於8日凌晨0時恢復營運(依照業者公布資訊為準)；提醒民眾若有必要租借車輛騎車外出，請於出門前留意天候狀況，地面濕滑應避免行駛在積水較大的區域，並留意強陣風，以確保安全。