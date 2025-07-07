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2死5失蹤！川西包車旅遊墜河慘劇　3對母女最後身影曝光

記者任以芳／綜合報導

四川阿壩州3日發生一起嚴重車禍，目前已致2名小孩死亡，其餘5人失聯，當地警消還在搜救。其中一名成員江蘇泰州從事養殖大閘蟹小有名氣。事發原因眾說紛紜，疑似車子爆胎，也有說是閃避雨天落石。

綜合陸媒報導，一名網友在社交平台發佈求助貼，稱自己3個姑姑帶著3個小孩去川西遊玩，加上司機一共7人，在四川阿壩縣開往色達縣的途中出了意外，發帖留言，「車子爆胎，隨後滾下山崖。」

▲▼ 旅遊車墜河致2死5失聯”遊客均來自泰州 。（圖／翻攝 ）

▲▼ 陸網紅包車墜河 六對母女全失蹤罹難 。（圖／翻攝 極目新聞）

▲ 車子墜河2死、5失蹤，行李散落沿岸四周。（圖／翻攝極目新聞 ）

《上游新聞》報導，一輛載有6名江蘇遊客的白色越野車在四川省阿壩縣查理鄉神座景區附近不幸墜入白河，截至昨天只有找到兩名罹難的小女孩，其餘5人上尋獲，家屬已經請求當時路過的人提供行車記錄器或者線索，疑似是閃避雨天落石，也可能是車子爆胎。

據目擊者拍攝的畫面顯示，車輛四輪朝天，完全浸泡在湍急的河水中，僅有車頂部分露出水面。其中一個銀色行李箱卡在湍急的河水石縫之間，還有少數行李拋散在四周，看得讓人怵目驚心，。可以感受車子掉下去後，甩飛力道相當猛烈。

「車內只有一個小女孩，是我姪女，那時候已經去世了。」家屬朱先生說，救援隊3日在事發河流下游約15公里岸邊，找到了另外一名小孩，「也是我姪女。」兩個孩子都不幸離世。

▲▼ 陸網紅包車墜河 六對母女全失蹤罹難 。（圖／翻攝 極目新聞）

目前事故車輛中的失蹤人員，司機、朱先生的妻子及女兒，「還有她（妻子）的兩個姐姐，一個親姐，一個堂姐。」朱先生說，目前他妻子和女兒都未找到。

事故發生後，第一天有900多人參與救援，第二天也有800多人參與搜救。目前，當地救援隊伍仍在搜救中。「水流特別急，懷疑（失蹤人員）是否卡在石頭縫裡面，出不來。」家屬無奈的說。

根據阿壩縣應急管理局最新通報，此次事故已造成兩名未成年女孩遇難，駕駛員與其餘4名乘客至今失聯超過48小時。失聯人員中包括一名在泰州養殖大閘蟹的抖音網紅，當地小有名氣，最後影片在九寨溝，三對母女在九寨溝變裝、拍團體照成為最後身影。

▲▼ 陸網紅包車墜河 六對母女全失蹤罹難 。（圖／翻攝 極目新聞）

▲包車子自駕遊的其中四人最後身影。（圖／翻攝 大明玉抖音 ）

‌家屬提供的行程單顯示，該旅行團於7月1日從成都出發，原計劃8天完成色達-稻城亞丁環線，每人繳納5980元人民幣包車費用。該起事故也出現三大疑點。

一是天氣預警未調整行程‌，事發當日，查理鄉已發佈暴雨黃色預警，但旅行社卻未對行程進行相應調整，仍有待進一步調查；‌二是涉事車輛年檢到期日為2025年9月，但輪胎磨損度已達到警戒線，這是否影響了車輛的操控性能；‌三是多名遊客反映，在出發前並未簽署高原旅行風險告知書，暴露旅行社在應急管理和安全教育方面的缺失。

目前，搜救工作仍在進行中。親屬表示，目前車輛已被打撈上岸，正在搜救其餘5人，沒看到失聯5人的遺體前不會放棄任何一絲希望。至於事故的具體原因，家屬要等警方最終調查報告。

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