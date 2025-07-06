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超瞎！颱風還沒來就淹水　中市議員轟「水溝打開竟沒洞」

▲台中,颱風,淹水,積水。（圖／市議員陳俞融提供）

▲台中暴雨造成市區大淹水，民眾停放在路邊的車輛險成泡水車。（圖／市議員陳俞融提供）

記者游瓊華／台中報導

丹娜絲颱風逼近，雖然颱風還未登陸，但連兩日強降雨已經造成台中市不少地區淹水。民進黨市議員陳俞融痛批，市府對淹水拿不出對策，甚至有水溝蓋的位置，下方卻沒有水溝，暴雨造成市區大淹水，民眾停放在路邊的車輛險成泡水車，要求市府拿出有效對策。

▲台中,颱風,淹水,積水。（圖／市議員陳俞融提供）

▲市議員陳俞融指出，北區德化街竟出現有水溝蓋，沒有做水溝。（圖／市議員陳俞融提供，下同）

台中市已進入汛期，但市府的防淹水整備螺絲似乎仍未拴緊。市議員陳俞融指出，北區德化街竟出現有水溝蓋，沒有做水溝，昨日大雨，北區多處仍然淹水，行人被迫涉水而過，顯示市府的改善措施顯然沒有成效，淪為「做白工」。

陳俞融表示，市府資料顯示，從113年至114年5月底，水利局權管範圍內的積淹水事件就通報了10件 。而在這10起事件中，首要成因竟是「颱風豪雨造成路樹倒塌或其他雜物影響河道通洪」。檢視災情描述，其中高達5起事件明確與「樹枝、樹木倒塌」堵塞水流有關 ，佔比高達50%。

▲台中,颱風,淹水,積水。（圖／市議員陳俞融提供）

陳俞融要求市府針對如北區美德街、德化街及太平國小外道路等重複致災熱點，應立即重新檢視改善方案為何失效，且建設局與水利局應建立更緊密的橫向聯繫，從道路側溝到區域排水，進行全盤規劃，而非各自為政。並針對「路樹雜物堵塞」此一主要淹水成因，擬定全年度的河道、溝渠沿線高風險樹木巡檢及修剪計畫，落實源頭預防。

▲台中,颱風,淹水,積水。（圖／市議員陳俞融提供）

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