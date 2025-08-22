天主教中華聖母基金會用放學後的200分鐘　接住偏鄉孩子的孤單童年

▲當家人無力陪伴，課輔班成了孩子唯一的依靠。

圖、文／天主教中華聖母基金會提供

對你我來說，放學後的200分鐘，也許是回家吃飯、家人陪寫作業的時光；但在嘉義鹿草、朴子等偏鄉地區，卻是孩子最孤單、最需要被接住的時刻。根據天主教中華聖母基金會2025年服務統計，96%的主要照顧者無法陪伴孩子，75%僅能部分協助課業。當家庭支持不足，課輔班便成為孩子最重要的依靠。

7歲的小岩（化名）因為媽媽輪班工作無法準時接送，只能在鄰居家等待，寄居別人家時，常常想著：「今天媽媽會不會又晚了？我是不是又要一個人等？」內心焦急不安；9歲的小凱（化名）則習慣把自己藏在喧鬧的教室角落，沉默不語。直到他們來到課輔班，有熱騰騰的晚餐、社工溫柔的陪伴。在這裡他們不再是黃昏裡無人看見的身影，而是被好好接住的孩子。

天主教中華聖母基金會執行長黎世宏指出：「基金會在嘉義鹿草、朴子深耕11年來，提供孩子課後照顧與情感支持，至今已陪伴超過916位孩子，提供167,868人次的免費晚餐。在200分鐘的黃昏時刻，孩子們有人陪著寫功課、吃晚餐、說心事，也學會相信自己。」

這一年總經費高達500萬，完全沒有政府補助，全仰賴企業與社會大眾的支持，才能讓孩子免費來到偏鄉兒童課輔班。郵政劃撥：31561904戶名：天主教中華聖母社基金會，捐款專線：(05)277-8388分機3328、3322。

