禾寶集團捐贈台大醫院接駁巴士　隨車追贈更高等級醫療手套數十萬隻

圖、文／禾寶提供

在2019年末Covid-19疫情快速蔓延下，禾寶集團執行長林國堂第一時間指示啟動關懷措施，針對醫事人員提供加倍關懷加倍保障，積極發揮專業核心影響力，透過各項商品及服務，鼓勵民眾進一步做好自主健康管理，成為打贏這場抗疫作戰最堅實後盾，更在去年疫情嚴重時透過台大醫院公共事務室主任趙于萱的協助，捐贈醫療級手套數十萬隻，協助醫務人員在當下對防疫物資的燃眉之急。

今禾寶集團再捐贈TOYOTA 中型巴士給台大醫院，除了提升病患到院路程上的舒適與品質，並隨車追贈更高等級的醫療級NBR手套數十萬隻；透過捐贈來幫助到更多需要幫助的人。

「醫博康Evolguard醫療級手套不僅要做到防護效果，也要能保有檢驗或手術時的手感，不只要輕薄，還要耐拉扯、容易穿脫。」這是禾寶集團為醫療手套訂下的詮釋標準，呼應以「人」為本照護的需求，信守誠信原則來贏得信賴，與台大癌醫中心的「以病人為中心」、「以發展研究為導向」的核心理念極為一致。

對於台大醫院院長吳明賢提到「生命無價，視病猶親」不是一句口號一句標語，而是所有從事醫療人員的核心價值，更讓禾寶集團與台大醫院的良好互動，達到產、研、醫、學的生生不息循環，永續惠澤社會，善盡企業對社會的責任。