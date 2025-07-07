　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

秘魯再現古文明驚奇！　3500年歷史「失落古城」出土

秘魯再現古文明驚奇　考古學家發現3500年城市遺跡

圖文／CTWANT

秘魯考古界再傳重大發現。考古學家近日宣布，在秘魯北部的巴蘭卡省（Barranca）發掘出一座名為佩尼科（Peñico）的古老城市遺址，初步研判已有3,500年歷史，建造年代可追溯至西元前1,800年至前1,500年間，與中東及亞洲早期文明興盛時期相當。此地海拔約600公尺，距離首都利馬（Lima）約200公里。

CNN報導，佩尼科的地理位置極具戰略價值，被認為是早期太平洋沿岸社群與安地斯山脈（Andes）及亞馬遜盆地（Amazon basin）原住民之間的貿易中樞。

主持此次發掘的著名考古學家夏迪博士（Dr Ruth Shady）表示，該地延續了卡拉爾（Caral）文明的發展脈絡，對理解在氣候劇變後的文化演進至關重要。夏迪博士曾於1990年代參與發掘卡拉爾文明遺址，此文明被視為美洲已知最古老的文明，約於西元前3,000年出現在蘇佩河谷（Supe valley）。

無人機航拍影像顯示，佩尼科遺址的核心位於山坡梯田上，中央是一座圓形建築，周圍可見多座石造與泥造建築遺跡。考古團隊歷經8年研究，共挖掘出18座建物，涵蓋儀式性神廟與住宅空間。在現場還發現了以人形與動物為主題的陶製雕像、儀式器具、以及由珠子與貝殼組成的項鍊飾品，展現當時社會高度發展的工藝水準與宗教信仰。

參與發掘的秘魯文化部（Ministry of Culture）研究員馬查庫艾（Marco Machacuay）也在記者會中強調，佩尼科遺址的考古成果不僅豐富，還提供了銜接卡拉爾文化演進的重要線索。此發現可望填補古代安地斯文明史上的空白時期。

報導中提到，秘魯長年以來都是美洲考古研究的重鎮，境內擁有眾多世界遺產與文化瑰寶，包括印加古城馬丘比丘（Machu Picchu）與神秘的納斯卡線（Nazca Lines）。除了本次公布的佩尼科遺址之外，當局也透露在其他地區的長期研究中發現了多項珍貴遺物。例如，2023年發現的兩把羅馬騎兵劍，引導考古學家找到了另一處約2,000年前的聚落，甚至出土了長達30公分、相當於英國13至14號的羅馬鞋款8雙，證實當時人類身形與活動狀況。

延伸閱讀
出500萬幫買房卻鬧翻！兒嗆「只在乎錢」　母心寒：他把父母當仇人
不敵丹娜絲11級陣風！　台南南鯤鯓代天府牌樓被吹垮
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
389 2 1797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／謝男崩潰大哭！　筆錄做不了
總統府：賴清德近日關注救災與相關公務　團結十講有安排會公布
土城姊夫砍死妻與小姨子　脆上撩妹留言曝
南鯤鯓代天府牌樓倒塌！他分析「結構致命缺陷」嘆：會塌不意外
樺晟董座閃辭　今證實離世
快訊／謝男抵土城分局！　低頭不語
快訊／想開回屏東老家！土城姊夫被逮畫面曝
快訊／謝男國道狂飆200公里　衝派出所大喊：我自首

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰2歲童誤食「10多顆大麻軟糖」！阿伯開轟趴釀禍　恐害腦損傷

用ChatGPT幫忙減肥　女每天傳1訊息「1個月成功減掉7公斤」

飛機上被嗆不能後躺！他一招反制「全程不讓」　網兩派意見吵翻天

以色列轟炸加薩38死！納坦雅胡赴美　「相信川普」有助達成停火

川普對等關稅海嘯再起！亞洲國家「淪為重災區」　日韓積極談判

漢光演習前「北京啟用敏感航道」　路透：對台加大施壓

秘魯再現古文明驚奇！　3500年歷史「失落古城」出土

泰國路邊按摩「腿爆膿瘡」畫面曝　醫警告：感染的完美組合

尹錫悅「要求亮槍」阻止逮捕！特檢控涉內亂外患罪　9日召開羈押庭

十字架倒下來「當場砸死4歲男童」　他在公墓離奇喪命

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」

泰2歲童誤食「10多顆大麻軟糖」！阿伯開轟趴釀禍　恐害腦損傷

用ChatGPT幫忙減肥　女每天傳1訊息「1個月成功減掉7公斤」

飛機上被嗆不能後躺！他一招反制「全程不讓」　網兩派意見吵翻天

以色列轟炸加薩38死！納坦雅胡赴美　「相信川普」有助達成停火

川普對等關稅海嘯再起！亞洲國家「淪為重災區」　日韓積極談判

漢光演習前「北京啟用敏感航道」　路透：對台加大施壓

秘魯再現古文明驚奇！　3500年歷史「失落古城」出土

泰國路邊按摩「腿爆膿瘡」畫面曝　醫警告：感染的完美組合

尹錫悅「要求亮槍」阻止逮捕！特檢控涉內亂外患罪　9日召開羈押庭

十字架倒下來「當場砸死4歲男童」　他在公墓離奇喪命

丹娜絲颱風襲台南　社會局啟動關懷行動14處避難所安置災民街友平安

列被罷藍委功績！「非選舉公報」上線　後續還會出書和紀錄片

桃園區新民立體停車場公辦都更簽約　開創舊城風貌打造新地標

畢爾即將被太陽買斷！預計放棄4億薪資　熱火、湖人等5隊有興趣

泰2歲童誤食「10多顆大麻軟糖」！阿伯開轟趴釀禍　恐害腦損傷

用ChatGPT幫忙減肥　女每天傳1訊息「1個月成功減掉7公斤」

洋基首次「台灣日」　王建民開心：台灣真的被看見了

土城家暴男狠奪2命　網怒刷「殺人就是死刑」：保護令有啥用

林志玲一家3口出遊被捕獲！　3歲兒露臉「好像媽媽」

飛機上被嗆不能後躺！他一招反制「全程不讓」　網兩派意見吵翻天

【天降鐵窗！】中和民宅鐵窗墜落砸車 車主嚇傻驚悚瞬間曝光

國際熱門新聞

若台灣、歐盟等國未達成協議　美財長：對等關稅8／1生效

遭撕咬拖屍　最後照片「熊逼近鏡頭」

27童睡夢中被沖走　床墊四散炸爛泥

丹娜絲Z字型移動！日氣象廳曝轉彎時間點

1個月狂生4颱風！　後頭還有更多

8歲男童遭毒癮母遺棄　「被狗群撫養」只會汪汪叫

即／川普：美東時間7日中午開始發送關稅信

瞬間淹成汪洋　德州洪災到處是屍體

日櫻島火山今早噴發！煙柱直噴3000公尺

馬斯克成立「美國黨」　投資人急喊卡

美國黨不推2028總統候選人？　馬斯克回應

白宮：協商中願妥協國家　關稅期限可能調整

酒吧命案　中年男持「特殊兇器」砍死2正妹

日23歲陸留學生「網揪2男」集體性侵櫻花妹

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘偷吃清潔工：我濕了！　車震過程特斯拉全說

即／土城姊夫奪2命狂發6限動：都被我殺了！

無／土城姊妹騎車遭追砍滿地血！2人搶救無效亡

牌樓檜木全倒「損失難估」　南鯤鯓：設法重建

丹娜絲「敗部復活再回台灣？」天氣粉專解答了

目擊者驚悚還原！土城姊夫開車衝撞2姊妹　不發一語持刀狂捅

即／土城2姊妹騎車外出！遭「姊夫追砍」重傷　送醫搶救中

即／狠殺姊妹家暴夫正面曝　嗆：媽祖只保佑妳們到今天

奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

即／土城家暴惡男「怒殺2姊妹」抓到了！

犯案畫面曝光！土城姊夫1刀1棍「壓制姊妹」狂捅奪2命

快訊／丹娜絲06：00桃竹出海　估下午解陸警

即／氣象署：中颱丹娜絲登陸嘉義布袋

丹娜絲直球對決！　今「雨最大」地區曝

快訊／丹娜絲05：00變輕颱　登陸快速減弱

更多

最夯影音

更多

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面