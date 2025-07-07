秘魯再現古文明驚奇！　3500年歷史「失落古城」出土

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秘魯考古界再傳重大發現。考古學家近日宣布，在秘魯北部的巴蘭卡省（Barranca）發掘出一座名為佩尼科（Peñico）的古老城市遺址，初步研判已有3,500年歷史，建造年代可追溯至西元前1,800年至前1,500年間，與中東及亞洲早期文明興盛時期相當。此地海拔約600公尺，距離首都利馬（Lima）約200公里。

CNN報導，佩尼科的地理位置極具戰略價值，被認為是早期太平洋沿岸社群與安地斯山脈（Andes）及亞馬遜盆地（Amazon basin）原住民之間的貿易中樞。

主持此次發掘的著名考古學家夏迪博士（Dr Ruth Shady）表示，該地延續了卡拉爾（Caral）文明的發展脈絡，對理解在氣候劇變後的文化演進至關重要。夏迪博士曾於1990年代參與發掘卡拉爾文明遺址，此文明被視為美洲已知最古老的文明，約於西元前3,000年出現在蘇佩河谷（Supe valley）。

無人機航拍影像顯示，佩尼科遺址的核心位於山坡梯田上，中央是一座圓形建築，周圍可見多座石造與泥造建築遺跡。考古團隊歷經8年研究，共挖掘出18座建物，涵蓋儀式性神廟與住宅空間。在現場還發現了以人形與動物為主題的陶製雕像、儀式器具、以及由珠子與貝殼組成的項鍊飾品，展現當時社會高度發展的工藝水準與宗教信仰。

參與發掘的秘魯文化部（Ministry of Culture）研究員馬查庫艾（Marco Machacuay）也在記者會中強調，佩尼科遺址的考古成果不僅豐富，還提供了銜接卡拉爾文化演進的重要線索。此發現可望填補古代安地斯文明史上的空白時期。

報導中提到，秘魯長年以來都是美洲考古研究的重鎮，境內擁有眾多世界遺產與文化瑰寶，包括印加古城馬丘比丘（Machu Picchu）與神秘的納斯卡線（Nazca Lines）。除了本次公布的佩尼科遺址之外，當局也透露在其他地區的長期研究中發現了多項珍貴遺物。例如，2023年發現的兩把羅馬騎兵劍，引導考古學家找到了另一處約2,000年前的聚落，甚至出土了長達30公分、相當於英國13至14號的羅馬鞋款8雙，證實當時人類身形與活動狀況。

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