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馬斯克槓川普「成立新政黨」　專家剖析6大致命挑戰

▲▼ 美國億萬富翁馬斯克 。（圖／路透）

▲馬斯克宣布成立美國黨 。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

全球首富馬斯克與美國總統川普決裂後，宣布成立「美國黨」代表80%的中間選民，並且劍指2026年期中選舉。但專家分析指出，這項政治豪賭將面臨制度、歷史、策略、選民分歧、盟友招募、個人性格等6大嚴峻挑戰。

選舉制度與投票規定

喬治城大學政治學教授諾埃爾（Hans Noel）指出，美國的「勝者全拿」選舉制度對第三勢力極不友善，「你必須完全獲勝才能有所收穫，不像其他民主國家可以從小黨起步，先拿到20%或30%選票，然後逐步擴大影響力。」

此外，如果美國黨要在各州推出聯邦職位候選人，甚至是第三勢力的總統候選人，都必須遵守各州不同的參選資格規範。

歷史阻礙

1968年美國獨立黨候選人華勒斯（George Wallace）贏得南方5州選舉人票後，再無第三勢力總統候選人成功突破兩黨壟斷的局面。

1992年億萬富豪裴洛（Ross Perot）雖獲得近19%普選票，但未能拿下任何一州。2000年綠黨納德（Ralph Nader）的2.7%得票率，反而被認為間接影響了佛州計票結果，讓小布希最終勝選。

▼馬斯克與川普似乎正式決裂。（圖／路透）

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）、美國總統川普。（圖／路透）

競選策略與目標席次

杜克大學桑福德公共政策學院教授麥科考（Mac McCorkle）認為，美國黨候選人不會真正勝選，但可能扮演「攪局者」、「干擾者」的角色，破壞共和黨佈局，在北卡州等戰場州搶奪足夠選票，影響選情。他預測，期中選舉時MAGA支持者可能流失，為美國黨創造機會。

潛在支持者的內部分歧

選民凝聚力也存在問題。馬斯克聲稱要吸引的80%中間選民，在諾埃爾看來並不具備組成政黨的足夠凝聚力，「民眾對現有政黨感到失望與不滿，但也對這些政黨懷有感情……他究竟想要吸引哪些人？所謂的80%根本沒有明確定義。」

▼馬斯克的性格也被認為是一大痛點。（圖／路透）

▲▼特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

爭取政治盟友

政治盟友的招募同樣困難。馬斯克與川普撕破臉後，在共和黨內的影響力明顯減弱。

諾埃爾指出，儘管馬斯克財力雄厚，但新政黨需要一批格外忠誠的支持者投入，即使初期選戰失利，也要努力不懈繼續奮戰，「這可不是花錢就能買到的。」

馬斯克的性格

最關鍵的挑戰可能來自馬斯克本人的性格。這位以打破常規、設定崇高目標聞名的億萬富豪，是否有耐心面對繁瑣的候選人資格審查程序，以及可能的選舉失敗？

麥科考直言，「我不確定他有那樣的耐心。我無法想像馬斯克會用餘生去嘗試創建新政黨。我認為這一切都源於他與川普的個人恩怨，以及試圖摧毀川普政治遺產的企圖。」

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