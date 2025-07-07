丹娜絲狂襲！彰化一度1800戶停電　台電冒雨搶修拚今晚全復電

▲受到丹娜絲颱風影響，彰化1,825戶停電，台電冒風雨搶修。（圖／台電彰化區處提供，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

丹娜絲颱風挾帶強風豪雨橫掃彰化，造成多處電力設備受損，台電人員冒著風雨連夜搶修．最新統計，全彰化曾一度有1,825戶停電，經過搶修後已有超過4成恢復供電，但截至今天（7日）上午7點，仍有742戶在等待電力恢復，預計於今日晚間復電。

台電彰化區處表示，這次災情主要集中在埤頭鎮、北斗鎮和大城鄉，其他地區也有零星事故。受損情況包括高壓斷線、樹木或外物碰觸供電設備、架空地線斷落及懸垂礙子不良等電力設備受損。為加快修復速度，台電已派出271名搶修人員和88台工程車，全面投入搶修工作。

台電彰化區處指出，截至今日上午7時，彰化地區累計停電用戶數1,825戶，尚有742戶停電（埤頭鎮、北斗鎮、大城鄉等地區），本處刻正搶修中，倘天候、現場環境及道路交通等條件許可下，力拚今晚讓所有用戶恢復供電。

台電特別提醒，若發現鄰居都有電、唯獨自家沒電，可能是位於線路末端的緣故。民眾只要打開手機「台灣電力APP」，動動手指就能通報，或直接撥打24小時客服專線1911，搶修隊會立刻前往處理。呼籲民眾注意用電安全：地下室要防淹水、招牌懸掛物要固定，如果看到電線掉落或外露，千萬別用手碰！立刻通知台電處理才安全。