金門縣災害應變中心一級開設　籲民眾避免海邊活動

▲金門縣災害應變中心一級開設。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、葉品辰／嘉義報導

金門縣災害應變中心昨(5)日下午8時三級開設，由秘書單位消防局進駐應變，今(6)日上午9時提升為一級開設，縣長陳福海同步與中央災害應變中心視訊，應變丹娜絲颱風帶來的影響。

陳福海縣長透過視訊向行政院長卓榮泰報告金門縣及各鄉鎮已落實完成防颱整備工作，除了請中央加速金馬澎等離島電力通訊管線地下化進程之外，也提出特別需要台電、中華電信在颱風來襲前預置救災人車進駐機制，以強化搶救效能、減少金門鄉親受到災害影響的程度。

氣象站表示：暴風圈接近金門時間為6日晚間至7日上午，預估24小時累計總雨量50-100毫米，平均風力5-6級，陣風8-9級，海面風浪增大至3米以上，並可能引發長浪、導致海水倒灌，請民眾避免前往海邊活動。

陸海空交通部分，小三通及台金空運7/6全天停航，7/7視氣候狀況宣布。金門大橋部分，觀光處將依「金門大橋通行注意事項」辦理，平均風力達6級或陣風達8級時，建議機車暫停上橋，自行車及行人禁止上橋；平均風力達8級時，建議汽車暫停上橋，機車、自行車及行人禁止上橋。請民眾務必遵守，以策安全。