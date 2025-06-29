男彰化偷機車騎到草屯　波麗士眼前紅燈右轉當場被逮

▲林姓男子於彰化縣偷竊機車、漫遊到南投草屯鎮，卻因闖紅燈當場被警方逮捕。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

林姓男子日前於彰化市竊取路邊停放的機車，並騎乘贓車至南投草屯鎮，因於紅燈號誌時右轉違規，遭正執行違規取締勤務的員警攔停查察；警方發現該車為通報之失竊車輛，當場將林男逮捕帶返派出所偵訊後，依竊盜案移送法辦。

草屯警分局指出，中正派出所員警日前執行市區違規停車熱點取締勤務，發現1名男子騎乘普重機車於紅燈時違規右轉，立即將其攔停盤查，經查車籍竟為彰化縣察局彰化分局通報之失竊車輛。

據悉，該名林姓男子日前前往彰化市聖安路一帶，發現該台贓車停放在路邊，且車鑰匙放置於車上加裝的置物籃內，林男於是先將鑰匙取走，等確認周遭無人後，又折返並以鑰匙發動機車、騎乘離去；孰料其於隔天中午時分，將該輛機車騎乘至草屯鎮市區，因貪圖方便而紅燈右轉，遭員警逮個正著、竊車犯行也露餡，警方經偵訊後，依竊盜案移送南投地檢署偵辦，並通知車主領回。

草屯分局長劉千祥表示，本案雖因本分局員警落實勤務，進而迅速查獲失竊車輛，仍呼籲民眾平時離開汽機車應養成拔取鑰匙習慣，並避免將鑰匙放置於車上，以防宵小覬覦有機可趁；如有發現可疑人士或違法行為，請撥打110報警電話或通報當地派出所到場處置。