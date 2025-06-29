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80歲翁偷香蕉不付錢！當場「狂吞16根」遭判拘役6日　恐是1病徵兆

▲▼營養師：綠香蕉營養價值高。（圖／Unsplash）

▲南投一名老翁偷香蕉遭逮，結果竟當場狂吞16根。（示意圖／Unsplash）

記者閔文昱／綜合報導

南投一名80歲汪姓老翁日前在草屯一間水果攤偷拿一串香蕉，聲稱肚子餓沒錢，當場就在店門口一口氣吞下16根香蕉，讓店家傻眼報警處理。警方到場時只見滿地香蕉皮，將老翁依竊盜現行犯逮捕，法院日前判處拘役6日，得易科罰金6000元。對此，精神科醫師指出，老翁行為恐怕與失智症有關。

根據判決書，這起案件發生在今年4月下旬，汪翁下午接近5時前往水果攤，未經店家允許就取走一串香蕉要離去。店家阻止他離開並要求付款，汪翁卻表示「沒錢」，還回稱「肚子餓」，隨即開始剝開香蕉狂吃，完全不理會店家警告將報警。等警方抵達現場時，他已將整串16根香蕉吃光，只剩下香蕉皮作為竊盜證據。

檢警調查後，根據店家證詞與監視器畫面，確認老翁行為無誤，且本人也坦承犯行。檢方遂聲請簡易判決，南投地方法院法官審酌其年事已高，依刑法第18條第3項規定減輕其刑，判處拘役6日，得以6000元罰金替代。

不過，老翁一口氣吃下16根香蕉的異常舉動引起關注。香蕉屬高飽足感水果，1根約100大卡，等於他當場攝取將近1600大卡熱量，接近兩份炸雞腿便當。精神科醫師指出，若老翁過去並無類似偷竊或暴食行為，加上本次行為失序，恐與失智症初期徵兆有關。

衛福部草屯療養院老人精神科主任郭佳倫表示，失智症患者常出現記憶錯亂、時序混淆、情緒異常、暴飲暴食等症狀，若家人發現其行為與以往大不相同，應盡速就醫檢查。南投縣衛生局亦提醒，目前已在南投市、竹山、埔里、水里、信義等地設有精神醫療巡迴門診，有需要可洽詢社區心理衛生中心（南投區049-2202662、竹山區049-2631925）尋求協助。

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