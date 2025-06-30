外籍人士組團偷爆！日本UNIQLO門市損失慘重　母公司罕見出手

▲日本UNIQLO成為外籍偷竊集團目標。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

外籍團體在日本商店竊盜事件頻傳，經營UNIQLO等服飾品牌的迅銷公司本月宣布，將對確認的竊盜嫌疑人採取民事賠償行動，要求全額賠償相關損失。此外日本各地藥妝店等零售業也屢遭竊盜，推估每年損失超過3000億日圓（約新台幣603億元）。儘管目前積極追討賠償的企業尚屬少數，業界人士預期未來會有更多業者加入此行列。

日本《產經新聞》報導，去年，大阪府警方逮捕了三名30至40歲的越南籍女性，指控她們在大阪市多家UNIQLO門市盜取衣物。她們供稱是在越南內部人士指示下，往返日本與越南，單次偷竊可獲得約新台幣3.5萬至4.3萬元的報酬。她們在大阪、兵庫、東京等四個都府縣，共發生37起竊盜事件，造成UNIQLO總損失約新台幣253萬元。她們表示這筆報酬足夠維持將近三個月的生活。

福岡縣警方去年2月也逮捕了4名涉嫌在8個都府縣UNIQLO門市竊盜的越南籍人士，總損失估計2000萬日圓（約新台幣412萬元）。警方資料顯示，近年來被捕的外籍竊盜犯中，越南籍占比約五成至七成。

針對這種情況，迅銷公司本月9日宣布將強化防竊措施，除通報警方並提出刑事控告外，還將對竊盜商品及相關損害透過民事訴訟追討賠償。公司強調：「我們致力於建立讓消費者安心的購物環境，將以堅定態度應對此問題。」