新加坡徵台灣醫師「月薪18萬」超心動！條件曝光　醫揭現實面

▲近日網路出現徵人廣告，是誠徵台灣醫師，到新加坡工作。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

近日網路出現徵人廣告，是誠徵台灣醫師，到新加坡工作，基本薪資是新幣6500元，也就是新台幣約15萬元。雖然這個薪水看似吸引人，但ICU醫師陳志金拋問，大家覺得這樣的月薪，能讓人在新加坡過怎麼樣的日子？大家不妨查詢伙食、日常生活花費，就會知道了。

近日網路上出現徵人廣告，是「新加坡工作機會」，要徵台灣的醫師，學歷要是國立台灣大學醫學系，且至少三年醫院臨床經驗。薪資福利部分，新幣6500元（約新台幣15萬元）、住宿津貼新幣1500元（約新台幣3.4萬元），另有年終分紅、績效獎金，且有搬遷福利，若帶配偶和孩子，再享安置津貼。

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對此，陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」上發文表示，近日新加坡徵醫師的廣告，薪資加起來約18萬元，讓醫學系畢業生相當心動。但他要說一下現實的狀況，首先是，在新加坡買車前，必須先買「擁車證」，這樣才有資格購車、使用車子十年，而一張擁車證就要新台幣約264萬元。

接著陳志金說，如果要買Toyota Altis，在新加坡含擁車證，要新台幣340萬元起。因此他就拋問，大家覺得徵才廣告上的新幣6500元，能讓人在新加坡過上什麼日子？

至於住宿津貼新幣1500元，以為很不錯嗎？陳志金指出，新幣1000元至1500元，應該能租到雅房；若是兩房的組屋，月租要新幣2500元至3000元；若是兩房的公寓，月租更要新幣4000元至5000元。

陳志金最後也說，大家可以查一下伙食費、日常生活花費，至於帶著配偶和孩子，再算一下生活開銷、學費、交通、醫藥等，「根本不可能！」另外，若覺得台灣環境不好，想要到新加坡當醫師，還有一個門檻，就是新加坡只承認台大醫學系的學歷，台灣的專科醫師是沒辦法直接到新加坡當專科醫師的。