丹娜絲帶來大豪雨 屏東牡丹水庫蓄水量達87%「調解性排水」

記者陳崑福／屏東報導

受「丹娜絲」颱風為屏東縣帶來大雨，恆春半島首當其衝，其中牡丹水庫蓄水量已突破87％，水庫於5日晚間9時起調節性排水，以避免溢流，最高排水量達每秒5立方公尺。

▲牡丹水庫進行調解性排水。（圖／民眾提供）

中央氣象署表示，丹娜絲颱風將為屏東、高雄、臺東等地區帶來豪大雨。因丹娜絲颱風帶來大雨，根據水利署數據顯示，截至6日清晨，牡丹鄉累積雨量達212毫米，與壽卡、達仁林場並列全台最高雨量區。牡丹水庫基於水庫安全，啟動調節性排水，後續將視雨勢調整放水量。

根據中央氣象署發佈資料，丹娜絲颱風6日上午8時的中心位置在北緯 21.5 度，東經 118.1 度，以每小時14公里速度，向東北進行。中心氣壓982百帕，近中心最大風速每秒28公尺，瞬間最大陣風每秒 35 公尺，七級風平均暴風半徑 120 公里(西北側 120 公里、東北側 140 公里、西南側 90 公里、東南側 140 公里)，十級風平均暴風半徑 - 公里。

丹娜絲強度接近輕度颱風上限，目前警戒區域為新北以南到屏東，南投、宜蘭、花蓮、台東和澎湖，預計強度可能增強，不排除增強到中度颱風等級。暴風圈約今日下午4時暴風圈進到陸地，為風雨最大時間，跳脫台灣陸地預計要到明日下午5時許。