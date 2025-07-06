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屏東大雨！滿州山頂路成泥河　民眾稱「山洪爆發」求助

▲滿州鄉山頂路爆發土石流。（圖／恆春警方提供）

▲滿州鄉山頂路變成泥河。（圖／恆春警方提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣滿州鄉里德村6日上午有民眾求助，指山頂路有山洪爆發，經恆春警、消人員趕往處理，發現係報案住戶旁山溝上阻擾水流及土石滑落，導致報案人家門前道路前有大量流水及石塊，無法出入，警方已先豎立交通錐，禁止車輛出入，確保安全，並聯絡鄉公所人員進行處理。目前無人員受傷或財損。

▲滿州鄉山頂路爆發土石流。（圖／恆春警方提供）

▲滿州鄉山頂路爆發土石流。（圖／恆春警方提供）

恆春警分局及消防人員於今(6)日上午7時52分接獲滿州鄉山頂路38號山洪爆發消息，立即派員處理，發現泥流從報案人住處旁山坡滾滾而下，堆積在路面，影響往來用路人安全。這條道路是里德村山頂路，為村內民眾住來主要道路，基於安全，警方先擺設交通錐，提醒往來用路人注意，並聯絡鄉公所人員處理。

根據中央氣象署6日上午10時發佈天氣預報，丹娜絲颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(6)日臺東縣及恆春半島有局部豪雨或大豪雨；上午起屏東縣地區及高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，花蓮縣、雲林縣、嘉義縣市、臺南市、高雄市地區及南投縣山區有局部大雨或豪雨發生，宜蘭、澎湖、金門地區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率；晚起苗栗至彰化、南投地區及新竹以北山區易有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。大豪雨地區：臺東縣、屏東縣、高雄市。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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