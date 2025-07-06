丹娜絲防災整備　卓榮泰視訊6縣市籲「上緊發條」：善用科技監控

▲行政院長卓榮泰視導丹娜絲颱風中央災害應變中心。（圖／記者呂佳賢攝）

記者詹詠淇／台北報導

今年第4號颱風「丹娜絲」生成，氣象署海上、陸上颱風警報均已發布，中央災害應變中心也已提升一級開設，行政院長卓榮泰今（6日）上午視導丹娜絲颱風中央災害應變中心，並與6縣市首長視訊了解地方應變整備與災防需求。他強調，面對今年首個發布海陸空警報的颱風，中央與地方政府務必上緊發條，善用科技工具加強監控，並針對強風豪雨可能造成的複合性災害，做好萬全準備，將災害影響降至最低。

卓榮泰今日上午視導丹娜絲颱風中央災害應變中心，並與屏東縣副縣長黃國榮、澎湖縣長陳光復、台東縣長饒慶鈴、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、金門縣長陳福海視訊連線，了解地方政府應變整備及災防需求。

氣象署上午在報告指出，現在強度接近輕度颱風上限，目前警戒區域為新北以南到屏東，南投、宜蘭、花蓮、台東和澎湖，預計強度可能增強，不排除增強到中度颱風等級。暴風圈約今日下午4時進到陸地，為風雨最大時間，跳脫台灣陸地預計要到明日下午5時許。

卓榮泰在報告中指出，颱風發布海上警報到現在，已經超過25小時，感謝各位繃緊神經、提高警覺，將歷次工作經驗精進，全力做好這次跟各地政府、部會間、各工作小組間聯繫工作；跟6位縣市首長視訊中，也欣慰聽到目前災情還在可控或運作正常，民生物資也充裕。

卓榮泰表示，從回報內容可見，「效率應該還是可以，但無論如何不能掉以輕心」，重要的是，各小組、部會要橫向聯繫、資料一致、時間掌握正確，才能做出正確且有效的執行。海陸空及通訊各方面，可見都提出因應颱風應該有的準備工作，並嘗試用新科技納入應變管理系統，對當今生活改善、防災與救治非常重要，希望能持續運用科技研究研與應用，精進各項工作。

卓榮泰指出，這次颱風是今年首個發布海陸空警報的颱風，今晚到明日白天是風雨影響最明顯的時刻，呼籲中央各級機關和地方政府上緊發條、善用科技工具加強監控。

卓榮泰也要求團隊執行幾項重要提醒，針對強風與豪雨可能造成的複合性災害，內政部、經濟部、交通部、衛福部、農業部、原民會及數發部，皆需掌握災情發展，主動關懷狀況，並與地方政府聯繫，提供正確資訊。應變中心也應及時調度資源。

卓榮泰說，預期颱風中心靠近離島澎湖地區，請澎湖縣政府確保船隻固定安全，減少損失，農業部協助相關工作。針對孤島與高風險地區，內政部、農業部與原民會需主動關懷原鄉部落，把握風災未強之際，啟動預警式疏散，尤其將災害弱勢族群列為優先關懷協助對象，限時限地完成撤離，千萬不可掉以輕心。

卓榮泰提到，去年0403花蓮地震、0121嘉義大埔地震後，中南部、東部與山區土石鬆軟，5月也因豪雨造成鐵公路交通中斷，請交通部務必針對可能受強風暴雨影響的地區、易致災的脆弱公路與鐵路、軌道等24小時提高監控與告警。

卓榮泰強調，除了科技工具，也要強化人力，不能有任何疏失。預警性公告能減少交通衝擊，事後疏散計畫亦應如實執行。若需協助澎湖、金門、小琉球的運輸配套，請民防單位與國軍單位及時支援。考量暑假與週末，戶外活動頻繁，民眾行程多，應再次提醒避免進入山區、水域。設置警戒區、掌握人數並協助撤離與安置，地方政府也需配合，避免不必要傷亡與災後救援。

最後，卓榮泰請經濟部、農業部與通傳會確保民生物資、電力供應、價格穩定，水電與通訊等維生系統正常運作，降低災害衝擊。與各縣市的視訊聯繫系統也已建置完成，務必保持暢通與運作正常。他強調，這些維護要細心，才能在緊急時刻發揮功能。各部會需持續建置基本通訊系統，離島若有通訊需求，應全力協助。當災害來臨時，有準備才讓我們更安全，有團結才能有準備、才能克服挑戰。

卓榮泰說，下午總統也會親臨應變中心一同關心災情。目前災情不大，但仍需將人力與天氣風險放在同等重要的位置，用經驗與能力，將災害影響降至最低。國人正等待我們的行動，除了事前準備，也包括災後的疏運與復原工作，這一段時間我們仍需堅守崗位，繼續努力。