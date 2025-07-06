　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

丹娜絲防災整備　卓榮泰視訊6縣市籲「上緊發條」：善用科技監控

▲▼行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝、內政部長劉世芳等，丹娜絲颱風中央災害應變中心。（圖／記者呂佳賢攝）

▲行政院長卓榮泰視導丹娜絲颱風中央災害應變中心。（圖／記者呂佳賢攝）

記者詹詠淇／台北報導

今年第4號颱風「丹娜絲」生成，氣象署海上、陸上颱風警報均已發布，中央災害應變中心也已提升一級開設，行政院長卓榮泰今（6日）上午視導丹娜絲颱風中央災害應變中心，並與6縣市首長視訊了解地方應變整備與災防需求。他強調，面對今年首個發布海陸空警報的颱風，中央與地方政府務必上緊發條，善用科技工具加強監控，並針對強風豪雨可能造成的複合性災害，做好萬全準備，將災害影響降至最低。

卓榮泰今日上午視導丹娜絲颱風中央災害應變中心，並與屏東縣副縣長黃國榮、澎湖縣長陳光復、台東縣長饒慶鈴、高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、金門縣長陳福海視訊連線，了解地方政府應變整備及災防需求。

氣象署上午在報告指出，現在強度接近輕度颱風上限，目前警戒區域為新北以南到屏東，南投、宜蘭、花蓮、台東和澎湖，預計強度可能增強，不排除增強到中度颱風等級。暴風圈約今日下午4時進到陸地，為風雨最大時間，跳脫台灣陸地預計要到明日下午5時許。

卓榮泰在報告中指出，颱風發布海上警報到現在，已經超過25小時，感謝各位繃緊神經、提高警覺，將歷次工作經驗精進，全力做好這次跟各地政府、部會間、各工作小組間聯繫工作；跟6位縣市首長視訊中，也欣慰聽到目前災情還在可控或運作正常，民生物資也充裕。

卓榮泰表示，從回報內容可見，「效率應該還是可以，但無論如何不能掉以輕心」，重要的是，各小組、部會要橫向聯繫、資料一致、時間掌握正確，才能做出正確且有效的執行。海陸空及通訊各方面，可見都提出因應颱風應該有的準備工作，並嘗試用新科技納入應變管理系統，對當今生活改善、防災與救治非常重要，希望能持續運用科技研究研與應用，精進各項工作。

卓榮泰指出，這次颱風是今年首個發布海陸空警報的颱風，今晚到明日白天是風雨影響最明顯的時刻，呼籲中央各級機關和地方政府上緊發條、善用科技工具加強監控。

卓榮泰也要求團隊執行幾項重要提醒，針對強風與豪雨可能造成的複合性災害，內政部、經濟部、交通部、衛福部、農業部、原民會及數發部，皆需掌握災情發展，主動關懷狀況，並與地方政府聯繫，提供正確資訊。應變中心也應及時調度資源。

卓榮泰說，預期颱風中心靠近離島澎湖地區，請澎湖縣政府確保船隻固定安全，減少損失，農業部協助相關工作。針對孤島與高風險地區，內政部、農業部與原民會需主動關懷原鄉部落，把握風災未強之際，啟動預警式疏散，尤其將災害弱勢族群列為優先關懷協助對象，限時限地完成撤離，千萬不可掉以輕心。

卓榮泰提到，去年0403花蓮地震、0121嘉義大埔地震後，中南部、東部與山區土石鬆軟，5月也因豪雨造成鐵公路交通中斷，請交通部務必針對可能受強風暴雨影響的地區、易致災的脆弱公路與鐵路、軌道等24小時提高監控與告警。

卓榮泰強調，除了科技工具，也要強化人力，不能有任何疏失。預警性公告能減少交通衝擊，事後疏散計畫亦應如實執行。若需協助澎湖、金門、小琉球的運輸配套，請民防單位與國軍單位及時支援。考量暑假與週末，戶外活動頻繁，民眾行程多，應再次提醒避免進入山區、水域。設置警戒區、掌握人數並協助撤離與安置，地方政府也需配合，避免不必要傷亡與災後救援。

最後，卓榮泰請經濟部、農業部與通傳會確保民生物資、電力供應、價格穩定，水電與通訊等維生系統正常運作，降低災害衝擊。與各縣市的視訊聯繫系統也已建置完成，務必保持暢通與運作正常。他強調，這些維護要細心，才能在緊急時刻發揮功能。各部會需持續建置基本通訊系統，離島若有通訊需求，應全力協助。當災害來臨時，有準備才讓我們更安全，有團結才能有準備、才能克服挑戰。

卓榮泰說，下午總統也會親臨應變中心一同關心災情。目前災情不大，但仍需將人力與天氣風險放在同等重要的位置，用經驗與能力，將災害影響降至最低。國人正等待我們的行動，除了事前準備，也包括災後的疏運與復原工作，這一段時間我們仍需堅守崗位，繼續努力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
468 2 2994 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／18縣市強風特報　6地11級陣風吹到明晨
1家5口亡疑遭設局1年！　「肥羊群組」曝
獨／贏太多錢！女被囚　男遭電擊痛毆
快訊／蘭嶼宣布！　今下午1點起停班課
快訊／丹娜絲增強為中颱！　陸警範圍擴及20縣市
LIVE／丹娜絲沿台灣海峽北上侵襲　氣象署最新說明
快訊／雨區擴大！20縣市豪大雨特報　大雷雨轟兩地1小時

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

24立委罷免案7/26投票　侯友宜坦言：新北還少2000名選務人員

陸軍已派連絡官進駐各地方政府　掌握丹娜絲災情＋救災兵力調度

藍反罷免造勢人超少！趙少康認天氣太熱　舉「1推論」稱非壞事

攤商狂送炸雞、鳳梨　民眾見蔣萬安、王鴻薇大喊「我要一萬元」

「人中呂布」黃國昌讚韓國瑜有高度　綠委笑：拍馬屁決心不容置疑

律師質疑黃呂錦茹遭羈押還能傳話　王鴻薇：不要雞蛋裡挑骨頭

丹娜絲防災整備　卓榮泰視訊6縣市籲「上緊發條」：善用科技監控

分析／賴清德縫合國家撕裂傷口迫在眉睫　第五縱隊作用隱隱發酵

丹娜絲撲台！北部明放颱風假？　蔣萬安：北北基桃晚8時宣布

王義川再現「川流不息」　領軍破千輛機車掃桃園催罷免同意票

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

【「下巴」掉了！】警車迴轉擊落機車！　疑視線遮蔽...騎士雷殘受傷

【分開就破防】一聽要回嬰兒室...寶寶秒變臉嚇出小皺紋

LULU凍卵「請推薦產地直送的精子」　#星光雲REELS

「泰版梁朝偉」萬洛奪北影影帝　急找翻譯...就站在他旁邊XD

遇到前男友會心軟嗎？絕對不會。

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【台中又淹了】豪雨狂炸！IKEA旁馬路成河流

【逆向狂飆！】機車男上國3逆行19公里！　警全線封閉攔人開罰3萬6

炎亞綸《炎上》遭虧「扮直男10年」　聽到「未成年哏」直接爆粗口XD

24立委罷免案7/26投票　侯友宜坦言：新北還少2000名選務人員

陸軍已派連絡官進駐各地方政府　掌握丹娜絲災情＋救災兵力調度

藍反罷免造勢人超少！趙少康認天氣太熱　舉「1推論」稱非壞事

攤商狂送炸雞、鳳梨　民眾見蔣萬安、王鴻薇大喊「我要一萬元」

「人中呂布」黃國昌讚韓國瑜有高度　綠委笑：拍馬屁決心不容置疑

律師質疑黃呂錦茹遭羈押還能傳話　王鴻薇：不要雞蛋裡挑骨頭

丹娜絲防災整備　卓榮泰視訊6縣市籲「上緊發條」：善用科技監控

分析／賴清德縫合國家撕裂傷口迫在眉睫　第五縱隊作用隱隱發酵

丹娜絲撲台！北部明放颱風假？　蔣萬安：北北基桃晚8時宣布

王義川再現「川流不息」　領軍破千輛機車掃桃園催罷免同意票

丹娜絲逼近　南投公告山區、河川水域、土石流潛勢溪流管制區域

加拿大羽球公開賽捷報　台灣男雙確定「金包銀」包辦冠亞軍

2025韓國藥局、OLIVE YOUNG必買「PDRN保養」推薦　火紅抗老一抹透亮飽水

快訊／18縣市強風特報　氣象署：6地區11級陣風吹到明晨

川普關稅緩衝期剩3天！南韓「派2名高官」赴美談判　曝已到重要階段

24立委罷免案7/26投票　侯友宜坦言：新北還少2000名選務人員

丹娜絲釀災情！蘭嶼漁人部落至蘭恩路斷　土石流不斷湧入

陸啟用M503航線W121銜接　陸委會要求儘速協商

中國片面宣布啟用W121航路　民航局：要求儘速展開溝通

慣竊騎單車偷餐廳備料　鮮蚵蛤蜊「2500賤賣500」侵占罪送辦

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

政治熱門新聞

北部明放颱風假？　蔣萬安：晚8時宣布

快訊／「丹娜絲」颱風攪局　明公務員高考延期舉行

日網紅龍虎塔大跳《大展鴻圖》沒翻車　高市觀光局長還讚超漂亮

快訊／丹娜絲颱風進逼　國防部完成一級開設、萬名官兵待命災防

普發現金？4100億特別條例今將闖關

分析／賴清德縫合國家撕裂傷口迫在眉睫　第五縱隊作用隱隱發酵

與曹興誠分進合擊　王義川領千輛機車掃桃園

鍾小平無懼小草出征仍自誇揭弊　吳怡萱勸：直接加入民進黨

挺國民黨反惡罷　黃國昌不忘聲援柯文哲

文總、國防部聯手推漢光41周邊品　臂章、踢恤、潮帽、毛巾一次看

不滿被小草出征　鍾小平：難道藍白合就要打到好像柯文哲冤枉？

直擊／氣溫飆到33度！國民黨反罷免造勢人超少　千張椅子坐不到1/3

不顧民生只搞政治、養共諜　蔣萬安：賴清德欠台灣人民一個道歉

幕後／大罷免冷卻「保底剩4席」　藍醞釀「大報仇」、綠拚五五波選區

更多熱門

相關新聞

丹娜絲增強為中度颱風　陸上警戒範圍擴及20縣市

丹娜絲增強為中度颱風　陸上警戒範圍擴及20縣市

丹娜絲颱風持續增強，並加速朝台灣海峽前進，中央氣象署上午11時30分更新海上陸上颱風警報，颱風半徑已達到150公里，近中心最大風速每秒33公尺，已增強為中度颱風，陸上警戒範圍除了離島的金門及連江縣外，已擴及全台。

LIVE／丹娜絲沿台灣海峽北上侵襲　氣象署最新說明

LIVE／丹娜絲沿台灣海峽北上侵襲　氣象署最新說明

丹娜絲帶來大豪雨 牡丹水庫調解性排水

丹娜絲帶來大豪雨 牡丹水庫調解性排水

丹娜絲來了！高捷：輕軌下午3點停駛

丹娜絲來了！高捷：輕軌下午3點停駛

公路總局預防性封閉高雄、台東4山區路段

公路總局預防性封閉高雄、台東4山區路段

關鍵字：

丹娜絲颱風卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明午前16縣市達停課標準　全台風雨預測出爐

27童睡夢中被沖走　床墊四散炸爛泥

丹娜絲逼近！7/6全台停班課一覽

快訊／陸警擴大至18縣市　新北桃園入列

小三激戰人夫喊「頂到子宮、被塞很滿」　正宮氣瘋

豐原5口命案！害命團購主訊後15萬交保

小鋼炮丹娜絲可能變中颱　路徑微調「若登陸這區超罕見」

丹娜絲再增強恐升中颱！最新路徑曝

丹娜絲颱風路徑曝！一圖看風雨最劇烈時段

曾志偉與女星合照姿勢惹議

5死命案王姊求救訊息曝　被追債仍護爸媽

丹娜絲7/6停班課一覽！6縣市今颱風假

即／5口命案「害命團購主」曝光！

快訊／丹娜絲長大！　陸警擴15縣市

林岳谷無緣挑戰紀錄　鋒總認了沒注意

更多

最夯影音

更多

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

【「下巴」掉了！】警車迴轉擊落機車！　疑視線遮蔽...騎士雷殘受傷

【分開就破防】一聽要回嬰兒室...寶寶秒變臉嚇出小皺紋

LULU凍卵「請推薦產地直送的精子」　#星光雲REELS

「泰版梁朝偉」萬洛奪北影影帝　急找翻譯...就站在他旁邊XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面