生個小孩就花128萬！　美國「天價帳單」嚇壞全網：難怪生育率低

▲凱拉分享自己生產的醫院帳單，引發網友熱議。（圖／翻攝TikTok）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州24歲媽媽凱拉（Kayla Kosuga）在TikTok分享，她3周前在醫院生產，帳單總金額竟高達4萬4318美元（約台幣128萬元）。該影片已飆破1800萬次觀看，網友們也紛紛震驚表示，難怪美國生育率那麼低。

凱拉在醫院待了2天，進行自然產與無痛分娩，沒有其他併發症。她公布醫藥費時說，「這就是在美國生產的花費，4萬4318美元41美分。」

根據明細，光是單人病房的食宿費用就要1萬100美元（約新台幣29萬元）、藥物費用約89美元（約新台幣2585元）、麻醉1845美元（約新台幣5.3萬元）、產房使用費1萬275美元（約新台幣29.7萬元），還有診斷服務等雜項開支。

凱拉表示，「這只是其中一張帳單，我們還有好幾張要處理。」她說明，保險公司協助支付了2萬353美元左右（約新台幣59萬元），但剩下大約4746美元（約新台幣13.7萬元），仍須自掏腰包。

此外，還有婦產科醫師費用4395美元（約新台幣12.7萬元）、麻醉科醫師收費2060美元（約新台幣5.9萬元），無痛分娩則是另外收費。甚至連她剛出生的小寶寶都有專屬帳單，金額高達1萬2761美元（約新台幣37萬元）。

影片下方湧入2萬多則留言，大多數人都對天價帳單表達震驚，「美國醫療體系是個笑話」、「新生兒怎麼會有1萬2千美元的帳單？」、「他們還好奇為什麼生育率下降？」

BuzzFeed報導，在美國生一個小孩的平均費用為1萬9000美元（約新台幣55萬元），但對許多母親而言，實際費用取決於保險，以及懷孕是否還有併發症。值得注意的是，每12個美國人之中就有1人揹負醫療債務，研究顯示全美醫療債務高達2200億美元（約新台幣63.6兆元）。