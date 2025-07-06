對普丁很失望！　川普挺烏克蘭「需要愛國者飛彈」

▲川普認為烏克蘭需要愛國者飛彈。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普表示，烏克蘭將需要「愛國者飛彈」以利防禦。此前，他與烏克蘭總統澤倫斯基於4日進行「良好的」通話，並且重申對於俄羅總統普丁未能結束戰爭感到失望。

《路透社》報導，川普在空軍一號上向記者們表示，他與澤倫斯基的通話非常好，但強調自己對於前一天跟普丁的通話「非常不滿意」，因為對方拒絕為了停火而努力。

被問及美國是否同意，按照澤倫斯基的要求，向烏克蘭提供更多愛國者飛彈時，川普回應，「他們將需要它來防禦……他們將需要一些東西，因為他們遭到了相當嚴重的打擊。」

川普吹噓了愛國者飛彈的功效，宣稱這種武器「相當令人驚豔」。針對烏克蘭要求愛國者飛彈一事，他已與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）談過，但尚未對於提供這款先進飛彈做出決定。

▲德國境內的愛國者防空飛彈系統。（資料照／達志影像／美聯社）



被問及停火前景時，川普表示，「這是一個非常艱難的局面……我對於自己與普丁總統的通話非常不滿意。他想要一路殺到底，這是不行的。」

澤倫斯基表示，隨著俄羅斯攻擊升級，他已經同意提升基輔「保衛空域」的能力，並與川普討論了聯合國防生產、聯合採購與投資。

烏克蘭持續要求華府向其出售更多愛國者飛彈與系統，因為該國認為這是防衛其城市免於俄羅斯日益加劇的空襲的關鍵。不過，華府先前決定停止向烏克蘭運送部分武器，基輔警告，此舉將削弱該國抵禦俄軍空襲與戰場進攻的能力。

德國表示，他們正在針對採購愛國者防空系統進行談判，以彌補這個空缺。一名消息人士透露，川普與澤倫斯基的通話「非常良好」，此人對於恢復愛國者飛彈的供應感到樂觀。