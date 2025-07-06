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榮耀同行！國際獅子會300 B3區第三屆總監　徐聰明接任

▲國際獅子會300 B3區第三屆總監徐聰明接任

▲徐聰明(右)接任國際獅子會300 B3區第三屆總監。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300 B3區第二、三屆總監交接典禮，5日於八德區來福星大飯店舉行。在槍門迎接、獅友們列兩旁，競相和新、卸任總監徐聰明、周矢綾率領的核心團隊成員，熱情擊掌下，展開2025-2026以「展望未來．榮耀同行」為宗旨的服務精神，期獅友們以堅定信念與創新步伐，共築更具國際影響力的服務團隊。

▲國際獅子會300 B3區第三屆總監徐聰明接任

▲槍門迎接、獅友們列兩旁，競相和新任總監徐聰明熱情擊掌，交接典禮儀式感滿滿。（圖／記者楊淑媛攝）

市長張善政出席300B 3區新卸任總監交接典禮表示，300B 3區自創區以來便集結獅友力量，投入桃園市各項社會公益活動，包括捐贈復康巴士、醫療設備、淨灘及舉辦運動等，感謝前總監周矢綾及葉順英，在任期內辛勤帶領獅友服務社會，以及新任總監徐聰明積極與市府相關局處交流，並了解各類公益活動的合作方向，期盼未來能持續攜手獅友強大桃園公益能量。

▲國際獅子會300 B3區第三屆總監徐聰明接任

▲國際獅子會300 B3區第二、三屆總監交接典禮。（圖／記者楊淑媛攝）

卸任總監周矢綾正式將象徵領導重任的獅子肩帶，交接給新任總監徐聰明，象徵服務精神的傳承與延續。周矢綾表示，接任總監以「盡善盡美．健康服務」為年度主軸，帶領B 3區於醫療關懷、災害援助及會員成長等多方面創下卓越成績，感謝獅友們全力協助。

新任總監徐聰明則以實際行動踐行「服務無國界、愛心不止息」的理念，並提出年度口號「展望未來．榮耀同行」，期許帶領B 3區開啟全新格局。典禮現場，並慷慨捐贈美金101,000元予國際基金會LCIF，以支持國內外人道救援行動，並宣布捐贈兩輛醫療巡迴車與一輛高效能廂式救助器材照明車及搜救裝備，強化獅子會在偏鄉醫療與緊急應變方面的即時行動力。

包括立法委員萬美玲、市府社會局長陳寶民、八德區長蔡豊展、國際獅子會300B 3區第二屆總監周矢綾及第三屆總監徐聰明等均一同出席。

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