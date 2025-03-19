獅子會300 B3區捐贈433萬　助楠西受強震居民重建家園

▲周矢綾總監(左三)率領獅友，捐贈433萬賑災款給楠西區公所。（圖／獅子會300 B3區提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300 B3區總監周矢綾19日率領獅友，由桃園前往台南市楠西區，於區公所舉行捐贈儀式，捐贈433萬賑災款給楠西區公所，做為兩個月前，楠西區遭遇6.4 強震，經勘查確認後的247 戶紅單戶，並特別加碼援助 24 戶弱勢家庭，期這筆善款能為受災家庭帶來實質的幫助與溫暖。

國際獅子會300 B3區楠西賑災主辦GST協調長蘇俊宇表示，今年1 月 21 日凌晨，台南市楠西區突遭6.4 強震、數百戶住宅夕間成為危樓，紅單與黃單貼滿街頭，這場強震帶來的不只是建物的損害，更讓許多家庭陷入茫然與恐懼。

▲國際獅子會300 B3區捐款助楠西受強震居民重建家園。（圖／獅子會300 B3區提供）

強震後，周矢綾總監立即偕同獅友們進到災區，看到一棟房子只剩半面牆，像是被撕裂了一樣，屋內的家具還保持著日常的模樣，但天花板卻塌落，壓住了一張嬰兒床……那一刻獅友們的心頭一緊，難以想像當時居民經歷了怎樣的驚恐與無助。

▲國際獅子會300 B3區捐款助楠西受強震居民重建家園。（圖／獅子會300 B3區提供）

周矢綾說，在勘查過程中，一位新住民姐妹，站在破敗的家門前，仰望著屋頂的大洞，默默垂淚、她的90歲公公與70歲的丈夫呆坐一旁，滿臉無奈地看著搖搖欲墜的牆壁，不知該如何重建！面對這名姐妹哽咽地向我們訴說這些天來的無助時，那一幕深深烙印在大家心中，當下，她暗自決定並告訴受災戶「我們會再回來」。

於是，在楠西賑災主辦GST協調長蘇俊宇的發動下，包括：周矢綾總監偕同夫婿林武銘共捐40萬、25-26年度第二副總監參選人林藝珍21萬、第二分區主席羅全文20萬、GST 區協調長蘇俊宇10萬、社區重建委員會主席洪秋絨 10萬元、救助飢餓委員會主席葉志誠 10萬、災害救助委員會主席吳建忠10萬、防災設備委員會主席房麗珠10萬、大溪會前會長邱垂銘10萬，以及熱心獅友們湧入的愛心捐贈，共募得433萬，做為強震受災戶的重建家園經費。