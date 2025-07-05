快訊／大雨狂炸！彰化伸港1558戶大停電　台電暴雨中摸黑搶修

▲彰化伸港鄉大停電，台電風雨中緊急搶修。（圖／台電提供）

記者唐詠絮／彰化報導

颱風丹還沒登陸就先給下馬威！受到丹娜絲颱風外圍環流影響，5日晚間在彰化伸港鄉引發狂風暴雨，造成變電所饋線跳脫，伸港鄉等主要道路周邊1558戶瞬間陷入黑暗。台電人員冒著大雨緊急搶修，1小時內先恢復288戶供電，但仍有1270戶在暴雨中持續摸黑。

台電彰化營業處表示，今天晚間18時53分因饋線跳脫，造成彰化縣伸港鄉泉厝路、中山路、什股路、什股村等一帶發生停電事故，停電1558戶，經派員搶修於19時50分先行復電288戶，復電18%，另1270戶持續搶修。

更新:21時36分已全數復電。

▲彰化伸港鄉大停電，台電風雨中緊急搶修。（圖／台電提供）

台電彰化區營業處指出，目前已完成防災整備工作全力戒備，盤點妥設備及備料，計有208名員工、109名承攬商，調度合計317名搶修人力待命以及搶修車輛154輛（含自營85輛、承攬商69輛）、小型抽水機與發電機等設備機具，全面動員嚴防強風豪雨可能帶來的災害。

台電彰化區處提醒，水產養殖業者應備妥並檢視自備緊急發電機是否能正常運轉，以備颱風期間無預警停電時，能維持水產生物氧氣之供應，避免缺氧造成水產生物致命傷害；亦提醒民眾做好防颱準備，尤其是抽水站等災害應變之場所或設備，請即早自備發電機或不斷電設備因應，倘發生停電事故，則請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，並請耐心等候，本處將儘速派員搶修恢復供電。

過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾務必加強防範低窪地區、河口地區及地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。