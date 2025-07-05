　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

160萬人搶看！消防員超狂創意「射水軌道車」　美國也跨海取經

▲彰化消防發明軌道車爆紅。（圖／消防提供）

▲彰化消防發明射水軌道車爆紅。（圖／消防提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣消防局第二大隊發揮創意，設計出超吸睛的「消防水帶軌道車」。小朋友可以手持消防瞄子射水，推動車廂加速前進，既能體驗消防員射水的真實感，也能感受他們的辛苦。這項創意已在網路爆紅，不僅在國內引發熱烈迴響，甚至紅到美國，有消防單位主動聯繫索取設計圖樣。

彰化縣消防局表示，軌道車今天在「消防小職人」夏令營首度亮相，今年的活動可以說特別「有料」，由第二大隊消防同仁創意設計「消防水帶 軌道車」未演先轟動，日前將軌道車影片上傳臉書，已經超過160萬點閱，甚至夯到美國消防單位，國內包括桃園、台中、雲林、屏東等縣市消防單位紛紛洽 詢商品製作。

▲彰化消防發明軌道車爆紅。（圖／消防提供）

▲彰化消防發明射水軌道車爆紅。（圖／消防提供）

「 消防水帶軌道車」主要以壓克力製成，底部為鋼架打造同時放 上四個輪子，藉由充滿水的水帶充當軌道，當瞄子出水射擊車廂加速滾動，除了可以讓在場小朋友體驗拿瞄子的真實感，更能體會消防員的辛勞。彰化縣長也到場同樂，手持消防瞄子與100多名小朋友一起玩樂大PK。

▲彰化消防發明軌道車爆紅。（圖／消防提供）

▲彰化消防發明射水軌道車爆紅。（圖／消防提供）

活動除了「消防水帶軌道車」，活動還設計了五大關卡，消防小職人穿消防衣、操作滅火器、消防車射水、學習地震時的避難技巧，學習心肺復甦術，練習CPR救人；防溺「叫叫伸拋划」口訣及避難求生等等體驗。消防局強調，活動目的是讓小朋友透過遊戲學習防災知識，從小建立「預防災害重於搶救」的觀念。每位參與的小朋友在完成所有關卡後，都能獲得結業證書，成為家中的「消防小尖兵」。

▲彰化消防發明軌道車爆紅。（圖／消防提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 6603 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本「買這好物」不能帶上飛機　官方公告：台灣人別再闖關了
丹娜絲路徑超罕見「百年僅占6.62%」　上次同類型為13年前
12縣市「暴風圈侵襲機率」破8成！最新路徑預測曝
直擊／33度熱爆！國民黨反罷免造勢人超少
想報警求救被母姊擋下　王妹悲曝：怕黑道上門
快訊／10縣市大雨特報　颱風甩雨彈炸到明天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

路口2自小客減速禮讓「2機車衝出對撞」　3女跌地受傷畫面曝

40年沒見過老爸！子打官司拒養卻敗訴　法官揭關鍵原因

嫌「機車仔」太吵拿棍子隨機攻擊　警上門關心發現他是通緝犯

肚子痛找廁所超速40km...車牌遭吊扣　他提訴訟抗罰法官打臉

丹娜絲颱風來襲！海巡署南部分署籲勿觀浪　勸離76人

想報警求救被母姊擋下　王妹悲曝：全家「努力處理」就怕黑道上門

160萬人搶看！消防員超狂創意「射水軌道車」　美國也跨海取經

搭小黃「不給錢又劫車」還持刀搶超商　桃園毒男下場曝

台南阿霞飯店家族商標權爭議　最高法院發回更審

丹娜絲進逼！海巡呼籲勿靠近海岸觀浪　擅入警戒區最重罰25萬

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

惡煞圍攻80歲嬤！　鐵門夾手「血染眼角」

【驚悚失控現場】油罐車猛撞貨車，刷整排防撞桿「切甘蔗」翻覆

【豐原5口命案】美容院同學持續神隱中　母強調女兒「僅介紹雙方認識」

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

路口2自小客減速禮讓「2機車衝出對撞」　3女跌地受傷畫面曝

40年沒見過老爸！子打官司拒養卻敗訴　法官揭關鍵原因

嫌「機車仔」太吵拿棍子隨機攻擊　警上門關心發現他是通緝犯

肚子痛找廁所超速40km...車牌遭吊扣　他提訴訟抗罰法官打臉

丹娜絲颱風來襲！海巡署南部分署籲勿觀浪　勸離76人

想報警求救被母姊擋下　王妹悲曝：全家「努力處理」就怕黑道上門

160萬人搶看！消防員超狂創意「射水軌道車」　美國也跨海取經

搭小黃「不給錢又劫車」還持刀搶超商　桃園毒男下場曝

台南阿霞飯店家族商標權爭議　最高法院發回更審

丹娜絲進逼！海巡呼籲勿靠近海岸觀浪　擅入警戒區最重罰25萬

正妹女星剃髮出家！　深邃五官絕美照片曝光

港星翁虹難得現身　仙氣女兒曝談戀愛條件　分居老公「一年只見一次」

白蘭地終裁案適用價格承諾　陸商務部：用對話磋商解決貿易摩擦

路口2自小客減速禮讓「2機車衝出對撞」　3女跌地受傷畫面曝

簽署大而美法案！美債發行潮來了　憂衝高金融市場動盪

國內線明天全部停飛！丹娜絲交通異動懶人包　6路段可能實施管制

偷偷擊掌徐若熙被拍到！陳傑憲在壘上享受他的投球：一定會旅外

日本「買這好物」不能帶上飛機　官方公告：台灣人別再闖關了

美對等關稅將屆　卓榮泰掛保證：最敏感產品一定守住

小S女兒Lily不只是藝術家還是穿搭教科書！私服黑色穿搭氣質飆滿分

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

社會熱門新聞

假牙總監撞死打工妹　竟飆速113km

「惡房東」張淑晶獄中和室友爆爭執受傷

5死命案王姊求救訊息曝　被追債仍護爸媽

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

即／台中5死命案證人出現！

豐原5死！姊妹悲赴當鋪當車還債身影曝光

豐原一家5口靈堂「重聚」　無親友祭拜

獨／台中五口亡！母向20年好友吐露：一切都完了

即／台中5口命案美容院「張同學」詐欺罪移送

獨／撿回收價32電鍋送人　清潔隊員貪污重罪起訴

豐原五口命案「缺突破性證據」　美容師同學說詞閃爍

團購主恐嚇「殺人砸店」害1家5口冤死

肉搜11檢察官「命債命還」　戴姓工程師、林女遭羈押禁見

更多熱門

相關新聞

天公爐倒插香埋剪刀　辯：不想和神明接觸

天公爐倒插香埋剪刀　辯：不想和神明接觸

彰化田中鎮清山堂日前遭一名胡姓中年怪大叔闖入，竟對天公爐做出倒插香、埋剪刀、噴口水等不敬行為，全程被監視器拍下，廟方氣炸報警，警方調閱監視器追人，男子到案後竟詭辯「不想再跟神明接觸」，訊後依涉毀損等罪嫌送辦。

川普：已簽好12份關稅通知信　7日寄出

川普：已簽好12份關稅通知信　7日寄出

被狠剝3層皮騙千萬！詐團扮溫柔女再拐60萬

被狠剝3層皮騙千萬！詐團扮溫柔女再拐60萬

親人失蹤害他無法繼承土地　法官揭驚人真相

親人失蹤害他無法繼承土地　法官揭驚人真相

我川威武！　大而美法案通過

我川威武！　大而美法案通過

關鍵字：

彰化消防水道軌道車消防職人美國

讀者迴響

熱門新聞

8縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！丹娜絲最新路徑曝

假牙總監撞死打工妹　竟飆速113km

詹惟中指「7/5災難不會發生」！

快訊／豐原5口警「團購主」詐欺罪移送

「惡房東」張淑晶獄中和室友爆爭執受傷

末日預言時間到！3萬人凌晨線上看直播

5死命案王姊求救訊息曝　被追債仍護爸媽

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」

7/5末日倒數？日本、台灣現場即時監看

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

短劇版《偷偷藏不住》永久下架！

丹娜絲暴風圈擴大又增強「具破壞力」　全台防劇烈天氣

即／台中5死命案證人出現！

快訊／輕颱丹娜絲生成！7日最近台灣

LIVE／7/5末日預言逼近　網友瘋看直播

更多

最夯影音

更多

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面