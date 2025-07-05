160萬人搶看！消防員超狂創意「射水軌道車」　美國也跨海取經

▲彰化消防發明射水軌道車爆紅。（圖／消防提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣消防局第二大隊發揮創意，設計出超吸睛的「消防水帶軌道車」。小朋友可以手持消防瞄子射水，推動車廂加速前進，既能體驗消防員射水的真實感，也能感受他們的辛苦。這項創意已在網路爆紅，不僅在國內引發熱烈迴響，甚至紅到美國，有消防單位主動聯繫索取設計圖樣。

彰化縣消防局表示，軌道車今天在「消防小職人」夏令營首度亮相，今年的活動可以說特別「有料」，由第二大隊消防同仁創意設計「消防水帶 軌道車」未演先轟動，日前將軌道車影片上傳臉書，已經超過160萬點閱，甚至夯到美國消防單位，國內包括桃園、台中、雲林、屏東等縣市消防單位紛紛洽 詢商品製作。

▲彰化消防發明射水軌道車爆紅。（圖／消防提供）

「 消防水帶軌道車」主要以壓克力製成，底部為鋼架打造同時放 上四個輪子，藉由充滿水的水帶充當軌道，當瞄子出水射擊車廂加速滾動，除了可以讓在場小朋友體驗拿瞄子的真實感，更能體會消防員的辛勞。彰化縣長也到場同樂，手持消防瞄子與100多名小朋友一起玩樂大PK。

▲彰化消防發明射水軌道車爆紅。（圖／消防提供）

活動除了「消防水帶軌道車」，活動還設計了五大關卡，消防小職人穿消防衣、操作滅火器、消防車射水、學習地震時的避難技巧，學習心肺復甦術，練習CPR救人；防溺「叫叫伸拋划」口訣及避難求生等等體驗。消防局強調，活動目的是讓小朋友透過遊戲學習防災知識，從小建立「預防災害重於搶救」的觀念。每位參與的小朋友在完成所有關卡後，都能獲得結業證書，成為家中的「消防小尖兵」。