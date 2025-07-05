40年沒見過老爸！子打官司拒養卻敗訴　法官揭關鍵原因

▲老人安置在護理之家，兒子向法院聲請免除扶養義務遭駁回。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名男子2歲時，爸爸與媽媽離婚，父子至今40年未曾見面，對方也未負擔任何扶養費，如今因老父親被安置在護理之家，因此向法院聲請免除扶養義務，然而法院審理後發現，目前他爸爸的安養費用近3萬元全由縣府補助，兒子根本還沒開始支付扶養費，最後裁定駁回聲請。

判決書指出，聲請人主張，父母在他2歲時離婚，監護權歸母親，父親近40年來從未探視、也未支付任何扶養費，童年由保母帶大，母親僅偶爾探視，高中畢業後因母親另組家庭，被迫半工半讀完成學業，「我從有記憶以來就沒見過父親，他根本沒盡過父親責任」主張依《民法》第1118條之1規定，請求免除對父親的扶養義務。

法院調查發現，聲請人父親現年69歲現無收入，名下僅有1間房屋，自2022年起陸續領取中低收入補助，依據縣府公文指出，2025年起由彰化縣政府全額補助安置於護理之家，每月有29,300元安置費中，縣府補助22,000元，差額7,300元，按照民法規定，這筆錢本來應該由兒子來付，不過他無意願支付，所以社工幫忙找社福團體來墊這筆錢。

法官認為，雖然證人都出庭作證說父親從來沒養過他，但問題是現在根本還沒要聲請人付扶養費，聲請人也無法證明現在有需要付扶養費，當然就沒辦法同意他要求免除或減輕扶養義務的申請，最後只能駁回聲請。