輕颱丹娜絲攪局！ 彰府緊急公告：7大活動全喊卡

▲縣長王惠美呼籲鄉親做好防颱準備。（圖／翻攝自王惠美粉專）

記者唐詠絮／彰化報導

丹娜絲颱風外圍環流發威，雖然彰化縣政府6日未達停班停課標準，仍提醒民眾，出行仍應注意安全，緊急宣布取消明日7項活動，最慘的是伸港鄉「慶安水樂園」，5日晚間才開場就遇上暴雨，民眾全擠在帳篷躲雨，無奈臨時宣布喊卡。

▲伸港慶安水樂園活動5日晚間開場遇大雨，緊急取消活動。（圖／議員賴清美提供）

因應丹娜絲颱風影響，為確保民眾安全，避免造成安全疑慮，彰化縣政府晚上公布部分活動異動：

一、原訂於7月5-6日於彰化縣自然生態教育中心及慶安水道辦理「彰濱~海 FUN 一夏 慶安水樂園」活動，取消舉辦。

二、文化局原訂7月6日(日)舉辦歌仔戲研習營暫停一次，將擇期延後辦理。

三、衛生局原訂7月6日(日)於和美高中辦理萬人健檢，延後辦理。

四、「小鎮光影藝術節」及「王功海洋燈祭」今(7/5)日晚間起預防性熄燈，至颱風遠離檢修後另行公告恢復展出。

五、7月6日(日)消防小職人，原訂二林代天宮場次，延期至7月13日(日)辦理。

六、7月7日暑期科技創客營 ，當日活動取消。

七、環保局原訂7月7、8日辦理第一次梯次環境教育小主播營，停止辦理，擇期再辦。