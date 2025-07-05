佛法入心、生活入理！　台南市勞工局開辦《金剛經》職場講座

▲台南勞工局長王鑫基，持續推動知性課程，打造溪北地區藝文學習的新據點。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化勞工教育、充實市民生活智慧，實踐黃偉哲市長「希望家園」施政理念，台南市勞工局於麻豆曾文市政願景園區舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，以《金剛經》為主題，引領學員從佛教經典出發，反思日常人際與職場關係，邁入第六堂課依然座無虛席，回響熱烈。

此次講座由南方講堂創辦人、台南知名文藝作家王美霞老師主講，以「在生活中閱讀《金剛經》」為題，結合佛法智慧與五感體驗，引導學員思考經文如何轉化為生活實踐。王老師長年深耕文化推廣，其著作涵蓋《台南的樣子》、《愛在陣頭》、《台南呷頭路》等，文字中蘊藏濃厚的人文情懷與土地關懷，講座現場也彷如一場文化療癒之旅。

講座現場另一亮點，為奇愈生命科技公司分享的「量子共振能量食品」。包含能量咖啡、蜜香紅茶、能量堅果與荔枝果乾等，皆使用特殊量子共振技術烘焙處理，融合天然食材與創新科技，提供與會學員五感交融的嶄新體驗，讓參與者在思維啟發之餘，也感受到養生飲食的細膩魅力。

勞工局長王鑫基表示，為配合市長推動「曾文市政願景園區」及區域平衡發展目標，勞工局於園區設立「勞工學苑曾文教室」，持續開設多元課程。《在生活中閱讀金剛經》不僅是佛法與生活智慧的結合，更是溪北地區藝文復興的體現。未來勞工局將持續規劃豐富多樣的課程，邀請市民朋友踴躍參與，讓學習成為生活的一部分，共築知性溫暖的「希望家園」。