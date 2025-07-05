福興太平媽成長營開營　傳統陣頭文化融入童年回憶

▲第34屆福興太平媽成長營於西螺福興宮正式開營。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

由西螺福興宮支持舉辦的第34屆「福興太平媽成長營」今（5）日熱鬧登場，今年以「出發吧！神之審判：一起出發趣陣頭」為主題，吸引近兩百名國小學童參與，透過一系列寓教於樂的活動，在遊戲與手作中認識台灣傳統文化。

活動由營長楊文鐘董事長、榮譽營長廖秋萍鎮長及總召呂怡靚帶領，結合多位充滿熱情與創意的大學生志工，攜手設計適合國小一至六年級孩童參與的課程。今年特別聚焦台灣傳統「陣頭」文化，讓孩子們透過闖關遊戲、創意DIY與文化探索等方式，實際體驗民俗文化的精神與內涵。

▲活動由營長楊文鐘董事長、榮譽營長廖秋萍鎮長及總召呂怡靚帶領。（圖／記者游瓊華翻攝）

營隊課程包括團隊合作闖關活動，培養孩子間的溝通協調能力；動手製作的DIY課程，激發創意與想像；以及透過戲劇與角色扮演等文化活動，深入了解太平媽駕前陣頭的歷史與角色分工，讓文化知識轉化為親身體驗。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，感謝大學生志工群無私奉獻與福興宮長期支持，讓營隊能夠年年持續辦理。除了讓學童有機會拓展學習視野，也希望社會各界多認識太平媽文化與在地信仰的教育價值。他也歡迎家長與孩子們一起到福興宮參拜祈福，共同創造珍貴的童年記憶。營隊持續至暑期結束前，預期透過豐富多元的課程，讓孩子們在歡笑與挑戰中，累積成長與文化素養，留下難忘的暑假回憶。

▲第34屆福興太平媽成長營於西螺福興宮正式開營。（圖／記者游瓊華翻攝）