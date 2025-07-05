　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

福興太平媽成長營開營　傳統陣頭文化融入童年回憶

▲第34屆福興太平媽成長營於西螺福興宮正式開營。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲第34屆福興太平媽成長營於西螺福興宮正式開營。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

由西螺福興宮支持舉辦的第34屆「福興太平媽成長營」今（5）日熱鬧登場，今年以「出發吧！神之審判：一起出發趣陣頭」為主題，吸引近兩百名國小學童參與，透過一系列寓教於樂的活動，在遊戲與手作中認識台灣傳統文化。

活動由營長楊文鐘董事長、榮譽營長廖秋萍鎮長及總召呂怡靚帶領，結合多位充滿熱情與創意的大學生志工，攜手設計適合國小一至六年級孩童參與的課程。今年特別聚焦台灣傳統「陣頭」文化，讓孩子們透過闖關遊戲、創意DIY與文化探索等方式，實際體驗民俗文化的精神與內涵。

▲第34屆福興太平媽成長營於西螺福興宮正式開營。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲活動由營長楊文鐘董事長、榮譽營長廖秋萍鎮長及總召呂怡靚帶領。（圖／記者游瓊華翻攝）

營隊課程包括團隊合作闖關活動，培養孩子間的溝通協調能力；動手製作的DIY課程，激發創意與想像；以及透過戲劇與角色扮演等文化活動，深入了解太平媽駕前陣頭的歷史與角色分工，讓文化知識轉化為親身體驗。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，感謝大學生志工群無私奉獻與福興宮長期支持，讓營隊能夠年年持續辦理。除了讓學童有機會拓展學習視野，也希望社會各界多認識太平媽文化與在地信仰的教育價值。他也歡迎家長與孩子們一起到福興宮參拜祈福，共同創造珍貴的童年記憶。營隊持續至暑期結束前，預期透過豐富多元的課程，讓孩子們在歡笑與挑戰中，累積成長與文化素養，留下難忘的暑假回憶。

▲第34屆福興太平媽成長營於西螺福興宮正式開營。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲第34屆福興太平媽成長營於西螺福興宮正式開營。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 6603 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中大雨狂炸　多處路面淹水！「人孔蓋變噴泉」
航空客機火災警報響　乘客「從機翼跳下」逃命畫面曝光
她頻頻打破杯盤竟是「肺癌腦轉移」
快訊／太狂了！悍將單局狂灌13分破隊史新高　再寫22年首見紀
「華航林依晨」Ivy宣布懷孕！　曬超音波
快訊／12縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝
韓地震權威：南海海槽地震「30年內一定發生」　朝鮮半島搖30
直擊／劉品言「裸膚孕肚全都露」　穿戰袍連晨翔不知情

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

丹娜絲逼近市場買氣升溫　西螺果菜價僅小幅波動

瘋芒再起！黃偉哲快閃大馬行銷　台南芒果甜進國際味蕾

雲林372台抽水機就位　張麗善勘查萬興大排治水工程

福興太平媽成長營開營　傳統陣頭文化融入童年回憶

妃妃鐵馬北上合體罷團挺罷免　陳亭妃：不能缺席民主一役

嘉義縣亞創中心無人機體驗營　展現飛行技術與團隊合作

農業與旅遊結合！　智選飯店辦番路農情週末市集活動

嘉義就業中心助「二寶媽」重返職場　再就業成功獲3萬獎勵金

丹娜絲來襲！水利署啟動強降雨防汛整備

Jisoo愛用「滾珠瓶」竟是白花油！　台灣粉絲熱議

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

惡煞圍攻80歲嬤！　鐵門夾手「血染眼角」

【驚悚失控現場】油罐車猛撞貨車，刷整排防撞桿「切甘蔗」翻覆

【豐原5口命案】美容院同學持續神隱中　母強調女兒「僅介紹雙方認識」

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

丹娜絲逼近市場買氣升溫　西螺果菜價僅小幅波動

瘋芒再起！黃偉哲快閃大馬行銷　台南芒果甜進國際味蕾

雲林372台抽水機就位　張麗善勘查萬興大排治水工程

福興太平媽成長營開營　傳統陣頭文化融入童年回憶

妃妃鐵馬北上合體罷團挺罷免　陳亭妃：不能缺席民主一役

嘉義縣亞創中心無人機體驗營　展現飛行技術與團隊合作

農業與旅遊結合！　智選飯店辦番路農情週末市集活動

嘉義就業中心助「二寶媽」重返職場　再就業成功獲3萬獎勵金

丹娜絲來襲！水利署啟動強降雨防汛整備

Jisoo愛用「滾珠瓶」竟是白花油！　台灣粉絲熱議

台中大雨狂炸多處路面淹水！「人孔蓋變噴泉」驚人畫面曝

台北電影獎／劉修甫凌晨驚醒「確認世界末日」　緊張到睡不著搶先報到

《我家的事》曾敬驊深V現身！一家人北影全入圍 　藍葦華霸氣喊話：得獎就請客

兄弟9局險翻船！陳冠穎1球收尾奪勝　終結對戰台鋼6連敗

直擊／趙震雄認「想在台灣long stay」　北影大喊：I love Taiwan

Girl's Day珉雅首吐結婚心情！甜讚未婚夫溫朱莞「給予堅定支持」

她頻頻打破杯盤竟是「肺癌腦轉移」　兄妹先後罹癌揭家族風險

太狂了！悍將單局狂灌13分破隊史新高　再寫22年首見紀錄

五堅情休團！婁峻碩首曝「陳零九態度」　倒數迎末日：一直等到凌晨3點18分

快訊／12縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

【奪命機牙】台南堆高機橫越馬路！ 外送女騎士猛撞機牙亡

地方熱門新聞

快訊／豐原5死　「張同學」詐欺罪移送

致死率達30%！　醫示警：熱傷害不處理恐致命

熱傷害急送命懸一線！安南警鳴笛開道5分鐘送醫搶回一命

詐團「代購黃金」逼死一家5口！資深警揭歹毒手法

颱風來襲！　勞工可拒絕不安全出勤

城鎮韌性防空演習南投縣7／15登場

準颱風丹娜絲影響　金門往泉州航班明取消

2025桃園市議長盃路跑　即起報名迄8/31日

搭台灣好行日月潭線享優惠活動暑期起跑至秋末

警戒升溫！丹娜絲逼近台南市啟動災應三級開設嚴陣以待

Jisoo愛用「滾珠瓶」竟是白花油！台灣粉絲熱議

奧萬大、合歡山森林遊樂區、天池山莊7／6休園

南投縣單身聯誼7／26、8／30登場

民眾黨台南開講核三延役批綠電亂象害產業籲重啟核三補缺口

更多熱門

相關新聞

北市「生生喝鮮奶」補助9月擴大　設籍學童共23萬人喝得到

北市「生生喝鮮奶」補助9月擴大　設籍學童共23萬人喝得到

台北市政府在今年4月推出「鮮奶周報—生生喝鮮奶」，約有17.5萬名學籍在台北市的國小以下學童受惠。北市教育局今（3日）指出，鮮奶周報從4月執行至今，兌換率穩定維持在7成，由於政策成效良好，最快9月起補助對象擴大為設籍在北市的2至12歲學齡兒童，估計約23萬人，未來將視推動成效及預算可行性研議全年供應。

學童上學驚險瞬間台南新南國小前導護揮旗竟遭機車強闖

學童上學驚險瞬間台南新南國小前導護揮旗竟遭機車強闖

圓山大飯店新文化走廊7／1全新開展

圓山大飯店新文化走廊7／1全新開展

西螺警政新地標落成啟用　福興宮太平媽祖加持祈安

西螺警政新地標落成啟用　福興宮太平媽祖加持祈安

13歲童釣魚落水　警消2小時尋獲遺體

13歲童釣魚落水　警消2小時尋獲遺體

關鍵字：

成長營學童台灣文化西螺福興宮

讀者迴響

熱門新聞

8縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！丹娜絲最新路徑曝

假牙總監撞死打工妹　竟飆速113km

5死命案王姊求救訊息曝　被追債仍護爸媽

詹惟中指「7/5災難不會發生」！

「惡房東」張淑晶獄中和室友爆爭執受傷

快訊／豐原5死　「張同學」詐欺罪移送

末日預言時間到！3萬人凌晨線上看直播

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

7/5末日倒數？日本、台灣現場即時監看

豐原5死！姊妹悲赴當鋪當車還債身影曝光

丹娜絲暴風圈擴大又增強「具破壞力」　全台防劇烈天氣

短劇版《偷偷藏不住》永久下架！

快訊／氣象署宣布「20:30發布陸上警報」

即／台中5死命案證人出現！

更多

最夯影音

更多

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面