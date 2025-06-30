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圓山大飯店新文化走廊7／1全新開展　三大展區呈現圓山、台灣歷史

▲▼全新打造的「圓山新文化走廊」將於7月1日正式對外開展。。（圖／文總提供）

▲全新打造的「圓山新文化走廊」將於7月1日正式對外開展。（圖／圓山飯店提供，下同）

記者陶本和／台北報導

由圓山大飯店全新打造的「圓山新文化走廊」將於7月1日正式對外開展。以「從貝塚到世界台灣」、「風華圓山」、「影視圓山」三大展區系統性呈現圓山與台灣歷史的交織、演進，展覽匯聚學術研究、文化設計與空間策展，象徵圓山不僅是旅人的落腳處，以認識台灣歷史與文化的起點。

為深化展覽內容與歷史詮釋，圓山特別邀請實踐大學王俊雄教授、林聖峰副教授，國立臺北藝術大學黃士娟副教授與中華文化總會共同策劃，歷經七個月籌備，以專業視角與創新展演形式重構圓山74年風華。展覽內容除涵蓋重要歷史事件與建築特色，也透過影像、聲音與實物典藏強化觀展沉浸感，讓來訪者得以「走進歷史現場、看見時代轉折」。

▲▼全新打造的「圓山新文化走廊」將於7月1日正式對外開展。。（圖／文總提供）

圓山大飯店此次策展，在「從貝塚到世界台灣」以「大歷史」觀點出發，串聯「圓山貝塚」、「台灣神社」、「台灣大飯店」、「敦睦邦誼」、「民主追求」、「世界台灣」六項主題區，構築一條橫跨數千年、縱貫台灣與世界的歷史脈絡。從史前文化與日治時期的地景變遷，到作為冷戰前線接待國際政要的關鍵節點，再到台灣民主運動與全球交流的象徵，圓山自身即是一段縮影台灣現代史的文化現場。

新文化走廊也設置「風華圓山」與「影視圓山」兩大展區：「風華圓山」展出歷年美食、服飾、藝術與典藏，回顧台灣生活美學與宴飲文化的演變，「影視圓山」則從李安經典電影《飲食男女》切入，勾勒圓山作為影視創作靈感來源的獨特角色，亦呈現其在流行文化中的深厚象徵力。

圓山大飯店董事長葉菊蘭表示，圓山是一部活的歷史，希望透過新文化走廊，不只是讓人認識飯店的過去，更看見台灣的演變與未來。展覽讓世界旅人從這裡開始，重新看見台灣文化的深度與魅力。

「圓山新文化走廊」7月1日起對外開放，邀請國內外旅人前來造訪，從這條歷史與文化交會的走廊，展開一場屬於台灣的時光旅程。

▲▼全新打造的「圓山新文化走廊」將於7月1日正式對外開展。。（圖／文總提供）

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