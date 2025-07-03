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北市「生生喝鮮奶」補助9月擴大　設籍學童共23萬人喝得到

▲▼北市「鮮奶周報」補助對象擴大，下學期起設籍北市學齡童都可領。（圖／北市教育局提供）

▲台北市「鮮奶周報」補助對象擴大，下學期起設籍北市學齡童都可領。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

台北市政府在今年4月推出「鮮奶周報—生生喝鮮奶」，約有17.5萬名學籍在台北市的國小以下學童受惠。北市教育局今（3日）指出，鮮奶周報從4月執行至今，兌換率穩定維持在7成，由於政策成效良好，最快9月起補助對象擴大為設籍在北市的2至12歲學齡兒童，估計約23萬人，未來將視推動成效及預算可行性研議全年供應。

台北市政府在4月份推出全新「鮮奶周報—生生喝鮮奶」政策，與全台6大通路業者合作，凡是具備北市學籍的公私立國小及幼兒園學童，國小生持數位學生證、幼兒園學童持幼兒數位卡證，每周可到6大通路兌換1瓶指定品項的乳品或豆漿，總計有17.5萬名學童受惠。

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日前台北市長蔣萬安在市政會議上宣布，從下學期開始，「鮮奶周報」兌換資格將擴大為根據學童戶籍而非學籍，讓到外縣市念書的台北市學童也可以受惠。

台北市教育局今天表示，為保障學童健康成長並支持本土酪農業，推出「鮮奶周報—生生喝鮮奶」政策，今年4月起，提供台北市國小及幼兒園學童每周兌換鮮奶或豆漿，並以數位卡證結合通路兌換機制，經過一學期的執行，兌換率穩定維持7成。

北市教育局指出，因應政策良好成效，市長蔣萬安已拍板定案，從114學年度起，擴大補助對象至設籍台北市的2至12歲學齡兒童，利用暑假進行系統串接及測試，最快9月正式上路。針對寒暑假期間學生營養需求，教育局將視推動成效及預算可行性，研議是否擴大涵蓋到全年供應。

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