不斷更新／丹娜絲來襲！全台各地取消活動一次看

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

丹娜絲颱風逐漸朝台灣接近，不僅強度稍增強且有暴風圈擴大趨勢，中央氣象署已於5日8時30分發布海上颱風警報，最快今日深夜發布陸上警報。根據下午最新預測，未來120小時內的暴風侵襲機率，共有12縣市達到8成或以上，《ETtoday新聞雲》為您整理全台各地取消活動一次看。

●桃園

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1.風管處公告，丹娜絲颱風來襲，預期7月6日起影響臺灣北部天氣，小烏來天空步道、宇內溪戲水區、天空繩橋以及拉拉山巴陵古道生態園區、巴陵1號與2號隧道及馬崙砲臺等景點將預警性休園至颱風警報解除。

2.若陸上颱風警報發布桃園市為警戒範圍，本處轄管大溪中正公園景觀電梯、北橫遊客中心暨經國紀念館、慈湖園區、角板山行館、羅浮溫泉、拉拉山遊客中心等景點亦將暫停開放。

●南投

1.林業保育署南投分署指出，奧萬大、合歡山國家森林遊樂區及能高越嶺國家步道的天池山莊，因聯外道路地質較為脆弱，各山區步道遇豪大雨時易有土石崩塌或泥流災害發生，將於7月6日起預警性休園。

●屏東

1.車城海口公園舉辦的「2025屏東海口祭」，因中央氣象局最新天氣預報及災害應變中心已發布「丹娜絲」海上颱風警報，基於安全考量，原訂於7月5日至6日（本週六、日）活動全面取消。

2.林業保育署屏東分署所轄雙流、墾丁國家森林遊樂區，於7月5日預警性休園，開園時間視天候及園區狀況另行通知。檜谷山莊及屏東縣內北大武山、浸水營、里龍山、石門山、高士佛等恆春半島自然步道於5日暫停開放，開放時間視天候及山域狀況另行通知。

●宜蘭

1.丹娜絲颱風外圍環流影響，為保障入園遊客安全，福山植物園將在7月6日（周日）至7月7日（周一）實施預警性休園2日，遊客請勿前往。而已經核准入園的遊客，可在一個月內，任選與核准入園日相同之星期某日入園，憑原申請編號入園，不需額外申請。

●台東

1.台東熱氣球嘉年華，7/5號場下午取消、7/6號全天取消。

2.原定7/6號光雕音樂會延到8/4號舉行。

●澎湖

1.白沙鄉「丁香季」活動取消，另行擇日舉辦。

2.西嶼鄉「涼一夏」戲水活動，7/5臨時取消。