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美國對等關稅緩衝期將到期　卓榮泰曝：談判還在繼續

▲▼行政院長卓榮泰視察斗南鎮農會精米工場公糧儲備情形。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰視察斗南鎮農會精米工場公糧儲備情形。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰今（5日）南下雲林關心公糧儲備情形，國民黨立委張嘉郡喊話，美國對等關稅緩衝期將在7月9日屆期，籲政府談判時絕不可犧牲農民權益。對此，卓榮泰回應，工業、農業在談判中最要緊的，是要取得平衡，守住最機敏的東西，「總之，談判還在繼續」。

卓榮泰今天南下雲林關心公糧收購情形，針對立委張嘉郡呼籲對美關稅談判過程絕對不可犧牲農民，卓說，工業、農業在談判中最要緊的，是要取得平衡，守住最機敏的東西，有些時候要符合到國際的標準，包括檢驗標準、國際規範、經濟貿易規範等，都要兼顧，「總之，談判的過程還在繼續」。

卓榮泰表示，現在此時此刻最擔心的是丹娜絲颱風，去年的颱風把台灣吹到災損很大，期待縣政府能即時做好準備。有去年的經驗跟以前所有對於防災與水利工程的經驗，從8年800億與前瞻基礎建設等的治水建設，應該更有把握能做好各項水利的事前防範。

卓榮泰也提到，糧食安全等於國家安全，沒有糧食、沒有農漁生產的1%、2%的產值，整個國家其他等於零。也因此在這次的4100億「因應國際情勢強化社會經濟與國土安全韌性特別條例」中，列舉1500億國土安全韌性包含農業部的糧倉升級改善以及導入AI技術。

卓榮泰說，望在場立委可以支持政府4100億的特別預算，集中國家力量來做整體建設，國家安全與整體發展會得到足夠保障；若把力量分散，那未來很難看到像斗南鎮農會糧倉改善的建設。

▲▼行政院長卓榮泰視察斗南鎮農會精米工場公糧儲備情形。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）

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行政院卓榮泰對等關稅

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