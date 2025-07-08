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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

災防辦科長涉仲介非法鳳凰電波　行政院：尊重司法勿枉勿縱

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲行政院災防辦公室科長洪明全（前）涉嫌幫醫材走私商拉客兼差遭拘提。（圖／記者劉昌松攝）

記者陳家祥／台北報導

刑事局智財偵查大隊追查非法醫美犯罪集團，涉嫌私自進口未經許可的醫美儀器及藥劑，再租借給多間醫美診所使用，當中包含鳳凰電波等熱門醫材，還驚傳行政院災害防救辦公室科長洪明全涉案。對此，政院人士指出，政院已啟動調查程序，並將其調離主管職，將本於尊重司法的原則，勿枉勿縱。

財政部關務署日前抽檢查扣1批未經許可輸入的鳳凰電波探頭，函送台北地檢署偵辦，檢察官林婉儀指揮刑事局智慧財產大隊偵一隊追蹤調查，發現專門進口醫材的上溢國際公司的黃家4兄弟，涉嫌長期從中國等地，私自進口醫美拉皮使用的探頭。

檢警調查，坊間做1次鳳凰電波要價約10萬元，且使用的探頭用過就丟，上溢國際非法走私進口的探頭成本低廉，在市場上銷路不錯，而上溢國際除了把非法探頭租借給各大醫美診所使用，也另外雇用陳姓護理師等人，在外拉客並帶到飯店，由假醫師施以拉皮治療。

行政院災害防救辦公室科長洪明全疑因與陳姓護理師熟識，也跟著利用假日兼差拉客，從中收取介紹傭金。專案小組懷疑上溢國際疑似重複使用探頭，安全堪慮。全案朝違反《醫材管理法》、《醫師法》、《刑法》詐欺等罪嫌方向偵辦。

針對行政院洪姓科長個人涉及違法案件一事，政院人士表示，政院已啟動調查程序，並將其調離主管職，此案目前仍由檢調單位偵查中，政院將本尊重司法的原則，勿枉勿縱，有結果後權責單位會立即給予適當處理，絕不會影響相關業務推動。

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