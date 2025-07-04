觀光署想找遊樂區推「軍人常態優惠」　業者：盼有補貼

▲不少遊樂區每年軍人節都會自主推出限定優惠。（圖／觀光署提供）

記者周湘芸／台北報導

為禮遇國軍，總統賴清德喊話讓軍人優先升等商務艙，結果引發爭議。不過，交通部長陳世凱也說，將請觀光署協調遊樂區優惠。對此，觀光署今日表示，目前都還在洽談中；遊樂區業者則回應，盼政府能有相關補貼。

陳世凱昨日表示，大家可以有繁榮、平穩的生活，保家衛國軍人很重要，交通部不會落後，會積極協調（軍人優惠），遊樂園優惠也會請觀光署協調。

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事實上，不少遊樂區每年軍人節都會自主推出限定優惠，以今年來說，就有業者將於9月推出為期5天至1個月優惠，部分優惠甚至持續至年底，像是同行親友購票777元優惠、憑軍人證入園購票830元、憑相關證件2人999元、軍人憑證購買門票享買一送一，或是園區住宿7至9折等。

觀光署今日指出，遊樂區採門票收費，屬私人業者經營，觀光署無法單方面決定優惠，需要時間與業者溝通，目前已盤點遊樂區提供軍人的現有優惠，針對常態性優惠仍與遊樂區業者洽談中。

台灣觀光遊樂區協會理事長廖俊斌表示，目前尚未接獲觀光署洽談軍人優惠事宜，現在多數遊樂區都有針對長者、孩童提供愛心票，僅部分業者有提供軍人優惠。他說，軍人對國家有相關貢獻，對於提供優惠樂觀其成，但相關細節還需要再視主管機關規劃，也希望政府能對於提供優惠的業者有相關補貼或誘因。