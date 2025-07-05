不只黃金賣爆了！　白銀鉑金價格齊飛創10年新高

▲白銀價格持續攀升，創下近十年來新高。（圖／取自Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

全球貴金屬市場迎來了新一輪的熱潮，不只黃金飆漲，白銀與鉑金價格一路上漲，成為投資者和消費者關注的焦點。今年以來，白銀價格持續攀升，6月國際現貨白銀價格一度飆升至每盎司37美元，創下近十年來新高。

《澎湃新聞》報導，今年以來，白銀價格一路上漲，成為全球大宗商品市場中備受矚目的焦點，國內現貨白銀價格也一度突破8.46元/克，展現出強勁的上漲勢頭。6月國際現貨白銀價格一度飆升至每盎司37美元上方，創下近十年來新高。

今年，隨著白銀價格持續攀升，白銀投資類產品正迎來新一輪消費熱潮。有數據顯示，投資銀條、銀元寶等產品銷量同比激增40%以上。

大陸珠寶交易中心負責人王鴻媛表示，投資銀條，6月份較5月份銷售額提升了20%。現在消費者普遍對於一公斤的投資銀條熱度比較高，500克的銀條也是消費者比較熱衷。

有人看好未來市場價格行情，現在選擇入手白銀，也有人購買得早，選擇此時拋售變現。報導稱，來自深圳市的毛先生，最近也選擇來到專業的回收機構，賣出他之前購買的白銀產品。

大陸白銀回收企業負責人彭寶華也出，現在白銀回購，一般要先經過頻譜儀測驗純度，然後進行熔燒，看看是否夾帶其他雜質。目前回購的白銀摻假比例不高，但偶爾也會遇到。

白銀未來漲跌？中國有色金屬工業協會金銀分會副秘書長分析指出，白銀需求連續五年出現供應短缺，新能源汽車、AI、半導體和5G等領域的白銀用量大幅增加，這是推動白銀價格上漲的重要因素。從技術結構來看，白銀價格目前已達到每盎司37美元的重要阻力位，但結合國際資金走向，該阻力位有望被突破。此外，美聯儲可能面臨的長時間降息預期，也使得白銀等貴金屬面臨上漲的壓力。

與此同時，鉑金價格也在今年迎來了瘋漲。前兩年鉑金市場行情較為低迷，但近期鉑金價格快速拉升，突破300元每克。從年初至今，鉑金的累計漲幅已超過36%，高於黃金的年內漲幅。

在深圳的水貝市場，不少檔口縮小了黃金銷售，增設了鉑金的銷售，有的甚至直接改成銷售鉑金。繼黃金之後，白銀和鉑金正成為貴金屬市場的新寵。

專家也提醒消費者和投資者，眼下貴金屬市場受國際地緣政治影響波動較大，根據權威機構預測，2025年白銀價格有望升至36到40美元/盎司，中長期可能突破60美元甚至更高，但需警惕短期波動風險。