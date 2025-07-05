　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

不只黃金賣爆了！　白銀鉑金價格齊飛創10年新高

▲▼白銀 。（圖／取自Pixabay）

▲白銀價格持續攀升，創下近十年來新高。（圖／取自Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

全球貴金屬市場迎來了新一輪的熱潮，不只黃金飆漲，白銀與鉑金價格一路上漲，成為投資者和消費者關注的焦點。今年以來，白銀價格持續攀升，6月國際現貨白銀價格一度飆升至每盎司37美元，創下近十年來新高。

《澎湃新聞》報導，今年以來，白銀價格一路上漲，成為全球大宗商品市場中備受矚目的焦點，國內現貨白銀價格也一度突破8.46元/克，展現出強勁的上漲勢頭。6月國際現貨白銀價格一度飆升至每盎司37美元上方，創下近十年來新高。

今年，隨著白銀價格持續攀升，白銀投資類產品正迎來新一輪消費熱潮。有數據顯示，投資銀條、銀元寶等產品銷量同比激增40%以上。

大陸珠寶交易中心負責人王鴻媛表示，投資銀條，6月份較5月份銷售額提升了20%。現在消費者普遍對於一公斤的投資銀條熱度比較高，500克的銀條也是消費者比較熱衷。

有人看好未來市場價格行情，現在選擇入手白銀，也有人購買得早，選擇此時拋售變現。報導稱，來自深圳市的毛先生，最近也選擇來到專業的回收機構，賣出他之前購買的白銀產品。

大陸白銀回收企業負責人彭寶華也出，現在白銀回購，一般要先經過頻譜儀測驗純度，然後進行熔燒，看看是否夾帶其他雜質。目前回購的白銀摻假比例不高，但偶爾也會遇到。

白銀未來漲跌？中國有色金屬工業協會金銀分會副秘書長分析指出，白銀需求連續五年出現供應短缺，新能源汽車、AI、半導體和5G等領域的白銀用量大幅增加，這是推動白銀價格上漲的重要因素。從技術結構來看，白銀價格目前已達到每盎司37美元的重要阻力位，但結合國際資金走向，該阻力位有望被突破。此外，美聯儲可能面臨的長時間降息預期，也使得白銀等貴金屬面臨上漲的壓力。

與此同時，鉑金價格也在今年迎來了瘋漲。前兩年鉑金市場行情較為低迷，但近期鉑金價格快速拉升，突破300元每克。從年初至今，鉑金的累計漲幅已超過36%，高於黃金的年內漲幅。

在深圳的水貝市場，不少檔口縮小了黃金銷售，增設了鉑金的銷售，有的甚至直接改成銷售鉑金。繼黃金之後，白銀和鉑金正成為貴金屬市場的新寵。

專家也提醒消費者和投資者，眼下貴金屬市場受國際地緣政治影響波動較大，根據權威機構預測，2025年白銀價格有望升至36到40美元/盎司，中長期可能突破60美元甚至更高，但需警惕短期波動風險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 6603 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
警車大迴轉！撞噴騎士...不講武德畫面曝
直擊／I'm donut？開幕第2天再現排隊人龍　購買新規曝
網美參戰選秀因「上圍太大」被淘汰　公司通知：不符清新形象
丹娜絲暴風圈估明晚觸陸　粉專示警：14縣市高風險區域
台中5死命案　黃金豆代購「超深黑幕」曝
國光女神「無罩激凸」　海邊解放全被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

不只黃金賣爆了！　白銀鉑金價格齊飛創10年新高

山東艦訪香港　男「3公里外飛無人機」被捕

陸女想賣小孩賺錢　主動找男人發生關係「賺了15萬」

會見馬克宏　王毅：願法國推動歐方妥善處理中歐經貿分歧

鹿兒島震不停！　中駐日使館提醒防範三項自然災害

甘肅幼稚園爆「集體鉛中毒」　孩童「掉髮、黑牙齒」血鉛超標3倍

一杯130元肥腸拿鐵爆紅！　四川老闆「每杯6克肥腸汁」煮到投降

陸外長批美：實力帶不來真正的和平　可能打開「潘朵拉的盒子」

他被紅蟳刺破手感染「食人肉菌」 截肢洗腎搶救9天仍喪命

流浪犬追逐害摔車！陸判「餵養人士」全責賠償25萬元

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

【驚悚失控現場】油罐車猛撞貨車，刷整排防撞桿「切甘蔗」翻覆

惡煞圍攻80歲嬤！　鐵門夾手「血染眼角」

【豐原5口命案】美容院同學持續神隱中　母強調女兒「僅介紹雙方認識」

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

不只黃金賣爆了！　白銀鉑金價格齊飛創10年新高

山東艦訪香港　男「3公里外飛無人機」被捕

陸女想賣小孩賺錢　主動找男人發生關係「賺了15萬」

會見馬克宏　王毅：願法國推動歐方妥善處理中歐經貿分歧

鹿兒島震不停！　中駐日使館提醒防範三項自然災害

甘肅幼稚園爆「集體鉛中毒」　孩童「掉髮、黑牙齒」血鉛超標3倍

一杯130元肥腸拿鐵爆紅！　四川老闆「每杯6克肥腸汁」煮到投降

陸外長批美：實力帶不來真正的和平　可能打開「潘朵拉的盒子」

他被紅蟳刺破手感染「食人肉菌」 截肢洗腎搶救9天仍喪命

流浪犬追逐害摔車！陸判「餵養人士」全責賠償25萬元

周末限定「披薩優惠」懶人包　必勝客半價、拿坡里送三角骨

左轉不禮讓撞飛騎士　自小客車搜出菸彈...疑毒駕釀禍

綠黃色社會展開亞洲巡演　10月連續2天台北開唱「全場實名制」

南化芒果節人潮熱　南化分隊防火宣導走入人群強化社區防災力

「粉紅超跑」白沙屯拱天宮旁冒黑煙　竟是海巡署安檢所庫房失火

國內線明天全部停飛！丹娜絲交通異動懶人包　6路段可能實施管制

醫示警國內A型鏈球菌個案大增！還爆9歲童重症「發病兩天就休克」

花蓮鼓勵農友種田兼做保育　說明會起跑並受理申請

阿土伯無視「作弊仔」噓聲轟雙響！羅伯斯只想忘掉此戰：毫無收穫

台灣羽球男雙連2周包辦4強　提前鎖定加拿大賽冠軍創11年紀錄

【泰格與雪兒】跨國網戀(下)

大陸熱門新聞

67歲夫偷吃50歲閨蜜！正宮打官司查出更狠真相　追回19萬元

他被紅蟳刺破手感染「食人肉菌」 截肢搶救9天仍喪命

獨家／返陸後首度面對台媒　亞亞：我依然認為台灣百姓善良淳樸

浪犬追逐害摔車！陸判「餵養人」全責賠錢

一杯130元肥腸拿鐵爆紅！　四川老闆「每杯6克肥腸汁」

日本末日預言剩1天！陸網笑：2019年才是末日

獨家／亞亞續打行政訴訟！　控訴被「摧毀人格」：欠我一個公道

陸外長：實力帶不來真正的和平

陸女想賣小孩賺錢　主動找男人發生關係

甘肅幼稚園集體鉛中毒　孩童掉髮、黑牙齒

8月1日開始交關稅！中方向美喊話：望相向而行

中駐日使館提醒防範三項自然災害

台幣狂升值！　許舒博驚曝：每升1毛台壽損失3億

人均240元！陸多家影廳推「火鍋電影院」

更多熱門

相關新聞

豐原五口被詐騙！金豆代購「超深黑幕」曝

豐原五口被詐騙！金豆代購「超深黑幕」曝

台中豐原一家五口疑遭「代購黃金」詐騙，承擔不住債務壓力輕生，事件掀起譁然。事實上，警政署「165打詐儀表板」曾分享許多假投資詐騙、假交友（投資詐財）詐騙案例，皆與投資黃金、黃金交易有關，苦主紛紛直呼，就這樣一步步被牽著走，把錢拱手送人」、「我共損失新臺幣672966元。」

即／台中5死命案證人出現！

即／台中5死命案證人出現！

快訊／豐原5口警「團購主」詐欺罪移送

快訊／豐原5口警「團購主」詐欺罪移送

詐團贓款換購黃金撈528萬　車手下場曝

詐團贓款換購黃金撈528萬　車手下場曝

詐團「代購黃金」逼死一家5口！資深警揭歹毒手法

詐團「代購黃金」逼死一家5口！資深警揭歹毒手法

關鍵字：

黃金白銀

讀者迴響

熱門新聞

詹惟中指「7/5災難不會發生」！

8縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！丹娜絲最新路徑曝

快訊／豐原5口警「團購主」詐欺罪移送

假牙總監撞死打工妹　竟飆速113km

末日預言時間到！3萬人凌晨線上看直播

7/5末日倒數？日本、台灣現場即時監看

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」

「惡房東」張淑晶獄中和室友爆爭執受傷

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

快訊／輕颱丹娜絲生成！7日最近台灣

LIVE／7/5末日預言逼近　網友瘋看直播

短劇版《偷偷藏不住》永久下架！

直擊／阿信下台點歌「抓到歌王坐觀眾席」！

颱風假？　丹娜絲估下週一午後解除警報

日能登半島強震後直接多一大塊！　對比圖驚呆上萬人

更多

最夯影音

更多

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面