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詐團「代購黃金」逼死一家5口！資深警解析歹毒手法

▲台中豐原五死。（圖／記者許權毅攝）

▲台中豐原發生1家5口輕生命案。（圖／記者許權毅攝）

記者白珈陽、鄧木卿／台中報導

台中市豐原區3日發生王姓1家5口，疑因「代購黃金」假投資詐騙家產散盡，選擇在住處輕生，全案檢方已分案調查。台中市議員謝志忠今天受訪指出，王家疑似被佣金吸引後，被詐團以違反契約為由，又積欠500萬元債務，導致全家走上絕路；《東森新媒體ETtoday》也訪問偵辦多起詐騙案件的資深員警，說明有關本案的詐騙手法。詳細案情仍由檢警調查中。

謝志忠表示，王家案發前曾求助他，王妻稱介紹代購黃金的是大女兒的同學，因為全家都跟同學很熟，因此不疑有他，同意代為刷卡買黃金，每次刷卡15萬元，便可拿取3000元佣金，而對方也都在下個月帳單繳費日前付清款項，所以全家人才持續相信她。

直到某一次，對方捲入詐欺案，導致王家人所有帳戶被列為警示戶，對方竟以王家人「違約」為由，索賠200萬元，加上林林總總，總共要王家人賠償500萬元，王家被逼急了，只好以持有的公寓，找上地下錢莊抵押借相關款項。

▲豐原五死。（圖／記者鄧木卿攝、市議員謝志忠提供）

▲王家案發前曾向謝志忠求助。（圖／謝志忠提供）

對此，記者找到資深警員，詢問在此案中詐團獲利方式為何？為什麼能夠誘使被害人上當？ 員警以淺顯的方式說明，本案詐團瞄準的標的物就是「黃金」及「違約金」，詐團會向被害人誆稱「我要買黃金，你只要幫我先刷卡，我就會給你佣金，而下個月卡費由我繳交，你不會有任何支出或代價」。

員警說，被害人聽到這裡，當然會覺得這是個賺錢機會，自己只需要付出小小的「努力（代刷卡）」，就能白白獲得「跑腿費」，對於一般家庭也算是不少的收入，何樂而不為。在這個階段，詐團可以取得買來的黃金，被害人則能領到酬勞，雙方是你情我願，合作愉快。

後續會衍生數種情形，其一，在「合作」的過程中，隨著信用卡額度被養大，詐團可能會開始要求被害人刷更高額的金錢，例如100萬元、200萬元，但就在這時，因金額已達到詐團心目中的數字，這個月被害人完成刷卡要求、下個月詐團卻會人間蒸發，僅留下昂貴的卡費由被害人面對，但詐團卻「可以實實在在拿到買來的黃金」

另一種情形即像本案，透過前幾次讓被害人取得佣金，騙取被害人信任，至某階段再胡亂編織理由，例如違約，要求被害人將房子貸款，或向地下錢莊借款，以支付違約金，轉變為恐嚇取財。

本案還有一種可能，就是被害人A在「入行」時是領路人的下線之一，待A熟悉獲利模式，領路人會要求A尋找其他被害人，此時A也就變成上線之一，可獲得更多抽成，但由於案中的領路人疑似被舉報詐騙，帳戶遭凍結，這時詐團會要求A擔任新的領路人以進行「團購」，負責統籌其他下線，若是A不願順從、或是有其他狀況發生，就會莫名奇妙的違反契約，反遭詐團勒贖。

員警說，不論哪種模式，詐團都能幾乎不需成本的取得黃金，完全不吃虧，惡果卻都是被害人承擔，若是最後一種情形，則可能還存在許多潛在的被害者，究竟實際情形為何，仍需要辦案人員去釐清調查。

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