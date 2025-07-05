訂位平價牛排慶生「女友臉垮了」回家爆氣　他愣：我太直男？

▲原PO帶女友去吃平價牛排慶生。（圖／記者黃士原攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

台人愛吃高CP值美食，其中，有附Buffet的平價牛排館是不少人聚餐首選。一名男網友透露，女友生日當天，他特地訂位某間平價牛排館，還附上小禮物，但女友卻當場翻臉，整餐氣氛降到冰點。回家後女友更爆氣抱怨「沒有驚喜感、超敷衍」，讓他覺得無言又委屈，強調自己沒亂選餐廳，也不是完全沒誠意，質疑，「難道生日一定要吃高級餐廳才算重視嗎？」貼文一出引發熱議。

原PO在Zuvio發文「女友生日 所以我帶她去吃平價牛排 女友卻生氣了」，提到女友生日那天，他想挑穩妥的選項，因此選了女友平常也愛吃的牛排館，「她平常也滿愛吃牛排的，而且我記得她之前還說過喜歡那邊的濃湯可以續。」於是他提前訂位與準備小禮物。

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沒想到吃飯的時候，對方看到他選的是平價牛排館，臉色瞬間垮掉，整頓飯氣氛超級冷，讓他覺得莫名其妙。等到回到家，女友終於忍不住爆氣，「你知道我生日只有一次嗎？你帶我去吃我平常自己會去的東西，還是最基本的那種，完全沒有驚喜感，超敷衍的好嗎？」讓原PO無奈又傻眼，「我也不是帶去吃速食吧，而且還有送禮物啊。」

他表示，自己雖然不太會製造浪漫，但真心覺得生日有陪伴、用心安排就是心意表現，結果卻被嫌棄，甚至被指責「根本不了解她、不在意她的感受」，令他開始懷疑到底是自己太直男，還是女友太難搞。

貼文引發討論，「要是我生日，我男友也帶我去吃平價牛排，我也會不爽」、「覺得，嗯…CP值蠻低的」、「這麼不願意去吃那家牛排，如果妳愛著男友，為什麼不直接對他說…今天我們去吃XX的晚餐。」

不過，就有網友給出中肯建議，「查了官網價位大概400-700之間吧，老實講這價格…你帶她去其他間也差不多這個價格，生日還有小蛋糕慶祝儀式感滿滿（要幫你唱生日快樂歌社死當場也可以）」，建議原PO找個時間帶女友去補償生日，基本上都能過關。