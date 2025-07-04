情侶檔移送畫面曝！恐嚇檢察官「命債命還」　2人戴帽低頭現身

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

偵辦京華城案的11名檢察官以及承審的3名法官，遭《迷因台式民主》的戴姓工程師版主將照片合成，發布在網路平台上要大家記住，涉恐嚇遭聲押；後來被林姓女子發現後截取，並轉發至個人網路平台上，並且加上「命債命還」等字眼，警3日在台中逮到林女跟其男友，移送北檢偵辦畫面曝。

▲情侶轉發恐嚇檢察官照還寫「命債命還」，2人移送北檢偵辦。（圖／記者劉昌松攝，下同）

警方調查，41歲的周姓男子從事房仲業，與剛離開護理師工作的41歲林姓女子交往，2人同住台中市的住處，林女在網路上發現有人流傳一張承辦京華城案的檢察官、法官等人團隊合照，於是立刻將照片轉發到個人網路平台，還在上面寫上「命債命還」，情侶檔發現媒體曝光後，已悄悄將帳號關閉，但仍被追出發文的IP位置。

警方事後在台中埋伏，於3日晚上10時許，將周、林2人逮捕到案，林姓女子到案後坦承，因為不滿時事，所以才會轉發圖片到個人網路平台，並且還加註情緒化的字眼，

儘管林女一口坦承是轉發貼文、加註字眼，並且發布在個人網路平台，但是因為發文位置是在周姓男子的住處，所以才會一併將人帶回，也將釐清林女供詞，以及周姓男子涉案程度。目前2人移送北檢偵辦，2人面對鏡頭時用外套帽子蓋頭，全程保持沉默不發一語。