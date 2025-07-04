　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

情侶檔移送畫面曝！恐嚇檢察官「命債命還」　2人戴帽低頭現身

記者劉昌松、劉人豪／台北報導

偵辦京華城案的11名檢察官以及承審的3名法官，遭《迷因台式民主》的戴姓工程師版主將照片合成，發布在網路平台上要大家記住，涉恐嚇遭聲押；後來被林姓女子發現後截取，並轉發至個人網路平台上，並且加上「命債命還」等字眼，警3日在台中逮到林女跟其男友，移送北檢偵辦畫面曝。

▲▼ 情侶轉發恐嚇檢察官照！還寫「命債命還」　女友全扛：對時事不滿 。（圖／記者劉昌松攝）

▲情侶轉發恐嚇檢察官照還寫「命債命還」，2人移送北檢偵辦。（圖／記者劉昌松攝，下同）

警方調查，41歲的周姓男子從事房仲業，與剛離開護理師工作的41歲林姓女子交往，2人同住台中市的住處，林女在網路上發現有人流傳一張承辦京華城案的檢察官、法官等人團隊合照，於是立刻將照片轉發到個人網路平台，還在上面寫上「命債命還」，情侶檔發現媒體曝光後，已悄悄將帳號關閉，但仍被追出發文的IP位置。

▲▼ 情侶轉發恐嚇檢察官照！還寫「命債命還」　女友全扛：對時事不滿 。（圖／記者劉昌松攝）

警方事後在台中埋伏，於3日晚上10時許，將周、林2人逮捕到案，林姓女子到案後坦承，因為不滿時事，所以才會轉發圖片到個人網路平台，並且還加註情緒化的字眼，

儘管林女一口坦承是轉發貼文、加註字眼，並且發布在個人網路平台，但是因為發文位置是在周姓男子的住處，所以才會一併將人帶回，也將釐清林女供詞，以及周姓男子涉案程度。目前2人移送北檢偵辦，2人面對鏡頭時用外套帽子蓋頭，全程保持沉默不發一語。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 3 6618 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
詐1.5億！遭重判25年　律師當庭爆哭
脫口嗆黃國昌「每句話垃圾到極點」　主播道歉了
愛妻一家5口亡！　空軍女婿悲赴靈堂
快訊／雨區擴大　11縣市大雨特報
父游泳被「狗追咬溺斃」　兒拭淚自責：一起去玩就沒事了
10縣市「暴風圈侵襲機率」破6成！　準丹娜絲最新路徑曝
Volvo新台灣總裁帥到爆紅！　IG低調發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

律師扮「地面師」詐1.5億！遭重判25年當場爆哭　44人刑期一覽曝

愛妻一家5口被詐騙逼死！空軍女婿悲赴靈堂　雙手合十椎心弔唁

TikTok交友變陷阱！粉領族想買「泰達幣」賺錢　機警閨蜜救了她

3層樓高「跳字母」！男攀KEELUNG地標拍跑酷　網驚：摔下會沒命

涉偽造罷免提議遭起訴！黃呂錦茹羈押禁見提抗告　高院駁回確定

他「雙槍+長刀」闖廢棄大樓！警包圍攻堅　急喊：找生存遊戲場地

遊澎湖半天突接父「追咬溺斃」噩耗　兒自責：一起去玩就沒事了…

拖車斗扯斷電桿波及路邊5車...害1619戶停電　混亂畫面曝光

快訊／首宗「台版地面師」詐1.5億判決出爐　律師蔡鴻燊重判25年

再傳駭人詐騙！人妻投資虛幣2個月慘失700萬　怒：打詐只是口號

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

【1家5口悲劇】連2天被追債輕生！ 空軍女婿痛見妻最後一面

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

【末日感濃濃】葡萄牙海灘驚見怪雲壟罩！　遊客見狀全嚇傻急撤

【飛韓國大出包】行李箱遭海關上鎖，2樣物品成罪魁！

【豐原5口命案關鍵人曝】台中議員：大女兒的美容院同學涉嫌重大

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

律師扮「地面師」詐1.5億！遭重判25年當場爆哭　44人刑期一覽曝

愛妻一家5口被詐騙逼死！空軍女婿悲赴靈堂　雙手合十椎心弔唁

TikTok交友變陷阱！粉領族想買「泰達幣」賺錢　機警閨蜜救了她

3層樓高「跳字母」！男攀KEELUNG地標拍跑酷　網驚：摔下會沒命

涉偽造罷免提議遭起訴！黃呂錦茹羈押禁見提抗告　高院駁回確定

他「雙槍+長刀」闖廢棄大樓！警包圍攻堅　急喊：找生存遊戲場地

遊澎湖半天突接父「追咬溺斃」噩耗　兒自責：一起去玩就沒事了…

拖車斗扯斷電桿波及路邊5車...害1619戶停電　混亂畫面曝光

快訊／首宗「台版地面師」詐1.5億判決出爐　律師蔡鴻燊重判25年

再傳駭人詐騙！人妻投資虛幣2個月慘失700萬　怒：打詐只是口號

台南推反毒新招！高中生以舞拒毒　暑假嗨跳正能量

7/5「末日預言」害慘日本！　專家估：經濟損失達5600億日圓

政客少子化全怪「高齡女無法生育」！　柴田淳怒批：女人非生育機器

台幣狂升值！　許舒博驚曝：每升1毛台壽損失3億

花東縱谷公路光復至大興路段路面改善　7/7起單線雙向通行

「熱男」陳真代言冰箱！陳金鋒幽默回應

前AV女優把「I級美胸」放桌上自拍　引退重返校園恐遭退學

機車、高齡、自撞佔大宗　台南三面向防制高風險事故立即改善

台鐵恢復販售月台票22元起　逾時滯留最高收933元

律師扮「地面師」詐1.5億！遭重判25年當場爆哭　44人刑期一覽曝

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

社會熱門新聞

獨／台中五口亡！母向20年好友吐露：一切都完了

豐原五口命案嫌疑犯曝光　大女兒的美容院同學

台中5死命案...大女兒「美容院同學」店面曝

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

妻來台第4天跑了　夫報警一查竟有接應

豐原一家5口靈堂「重聚」　無親友祭拜

豐原5口悲劇　夫妻全年無休打拚10多年

台中五口同亡招魂一度受阻　全家牌位同放謝籃

豐原一家5死！「美容院同學」持續神隱

台中五口同亡！債主登門討500萬壓垮5命

豐原五口輕生「長女IG」曝光　自介寫著2句話

害死豐原1家5命「1筆1回」詐團話術曝光

正妹喝爛醉搭白牌車！醒來驚見司機在她身上「搖晃」

爺殺孫悲情內幕曝　男嬰2個月後遭溺殺

更多熱門

相關新聞

雲豹裝甲車糗了！「罷工脫隊」停路中

雲豹裝甲車糗了！「罷工脫隊」停路中

基隆市中山二路今（4）日上午9時15分雲豹裝甲車因不明原因在路邊熄火拋錨，軍方車隊隨即進行搶修，上午10時25分已將車輛拖離，返回營區檢修。

豐原一家5死！「美容院同學」持續神隱

豐原一家5死！「美容院同學」持續神隱

砂石車泥水流滿地！害機車雷殘騎士全身傷

砂石車泥水流滿地！害機車雷殘騎士全身傷

1家5口輕生　高大成：應抽血釐清死因

1家5口輕生　高大成：應抽血釐清死因

民眾餵食導致浪浪群聚害遊泳男遭咬亡　動保處今返現場捕捉

民眾餵食導致浪浪群聚害遊泳男遭咬亡　動保處今返現場捕捉

關鍵字：

網路恐嚇台中案件逮捕法律問責情侶影音

讀者迴響

熱門新聞

獨／台中五口亡！母向20年好友吐露：一切都完了

豐原五口命案嫌疑犯曝光　大女兒的美容院同學

豐原五口遭詐輕生！律師曝1招可救：別想不開

台中5死命案...大女兒「美容院同學」店面曝

普發現金？4100億特別條例今將闖關

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

3食物別天天吃　小心腎臟悄悄壞掉

快訊／川普：各國8月1日開始交關稅

妻來台第4天跑了　夫報警一查竟有接應

準丹娜絲可能達中颱「西岸北上」機率增　粉專曝風雨最大時段

豐原一家5口靈堂「重聚」　無親友祭拜

歐洲最新預測　準丹娜絲增強西修轉彎侵台

豐原5口悲劇　夫妻全年無休打拚10多年

台中五口同亡招魂一度受阻　全家牌位同放謝籃

快訊／日氣象廳發烈風警報！丹娜絲估24小時生成　路徑貫穿台灣

更多

最夯影音

更多

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

【1家5口悲劇】連2天被追債輕生！ 空軍女婿痛見妻最後一面

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面