花蓮農民推廣中心教育大樓動土　打造農友進修充電基地

▲▼「農民推廣中心教育大樓」動土典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為積極打造花蓮指標性農特產品，壽豐鄉農會建設硬體設施，19日於大樓後方空地舉行「農民推廣中心教育大樓」動土典禮，象徵壽豐地區農業發展邁向新里程碑。典禮現場熱鬧非凡，縣長徐榛蔚與來自地方各界的貴賓、農民代表及民意代表齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。

徐榛蔚表示，危機就是轉機，0403強震影響，花蓮各地建築受到不小衝擊，壽豐鄉農會農業推廣大樓的重建，展現花蓮人堅強的韌性與努力，對農會而言，也是邁出嶄新步伐的歷史時刻。壽豐鄉是花蓮重要的農業重鎮，無論是有機農業、稻米、西瓜，還是山苦瓜等特色農產加工品及蜆、吳郭魚養殖漁業，都是我們地方驕傲的代表。多年來，壽豐鄉農會持續秉持服務農民、推動產業升級的精神，積極投入農業教育與技術輔導，深獲地方信賴與肯定。

徐榛蔚特別感謝壽豐鄉農會團隊的努力，也感謝中央農糧署將技術提供農民，改善花蓮農產品質，讓各地看見花蓮農產的好，更感謝每一位堅守農村、耕耘土地的農民朋友，您們的辛勞，是我們地方永續發展最堅實的根基。

▲縣長徐榛蔚感謝壽豐鄉農會團隊的努力，也感謝農糧署將技術提供農民，改善花蓮農產品質。

壽豐鄉農會理事長賴富文指出，壽豐農會農業推廣大樓不僅是硬體的更新，更是一個知識、創新與交流的平台。未來，這裡將成為農民朋友進修充電的基地、青年返鄉的希望中心，也將是花蓮推動智慧農業與綠色經濟的重要節點。

動土儀式出席貴賓包括立法委員傅崐萁、農業部司長陳俊言、農糧署東區分署長林美華、農業金融署長李聰永、花蓮區農業改良場副場長宣大平、花蓮縣議會副議長徐雪玉、議員林品仰、林正福、縣府農業處長陳淑雯、壽豐鄉長曾淑懿、壽豐鄉代表會主席鄭美香、壽豐鄉農會理事長賴富文、總幹事黃啟祥及各理監事、吉安鄉農會總幹事張德錡等人皆到場見證。

