花蓮地方型SBIR海選名單出爐　45家申請29家業者提案脫穎而出

▲總計29家業者通過海選進入第二階段審查。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府為鼓勵在地中小企業研發轉型並提升競爭力，向經濟部中小企業處爭取「地方產業創新研發推動計畫」（地方型SBIR），今年度計畫總補助金額924萬4,000元，吸引45家業者提案申請，總計29家業者通過海選進入第二階段審查，盼透過經費的挹注，協助企業掌握創新研發關鍵與激盪創新能量，為花蓮的經濟發展注入新的活力與動能。

初審通過海選業者「創新技術領域」計15家，分別為「東豐拾穗農場有限公司」、「都好餐飲顧問有限公司」、「新糖城科研股份有限公司」、「里森生態暨苗園」、「棟隆企業股份有限公司」、「木宣咖啡」、「大添農企業有限公司」、「後山蕨起企業社」、「諾絲股份有限公司」、「笙笙不息有限公司」、「青田農產有限公司」、「建華開發有限公司」、「東冠農業科技社有限公司」、「鎮一大理石有限公司」及「喜歡采風烘焙坊」。「創新服務領域」計14家，為「攸你資訊股份有限公司」、「奇萊美地股份有限公司」、「不只是行銷有限公司」、「東星名石股份有限公司」、「當歸小鋪」、「健康盟國際創新股份有限公司」、「晴旅國際旅行社有限公司」、「胖叔叔烘焙屋有限公司」、「新穎創事業有限公司」、「新味貿易有限公司」、「花子好食工作坊」、「酷拉民宿」、「純青農場」及「驪馬同行工作室」。

為使通過海選業者計畫書及簡報更臻完善，特別規劃於6月24日辦理「提案優化與計畫書實作工作坊」，透過實作練習、討論及參與式學習，強化業者相關提案能力，提高獲補助機會，為地方帶來實質經濟效益。

縣長徐榛蔚鼓勵在地特色產業投入創新研發，114年度通過海選提案主題橫跨農業再利用、在地食材開發、高齡照護輔具、循環經濟、智慧導覽及碳排建模等多元領域，顯示花蓮業者對於科技應用與永續發展的高度關注，預計7月中旬前完成提案業者現場簡報複審，選拔優秀團隊，未來持續提供更多的支持和資源，促進產業升級與永續發展。

