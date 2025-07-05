左轉不禮讓撞飛騎士　自小客車搜出菸彈...疑毒駕釀禍

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市沈姓男子昨（4）日上午開車行經八德區介壽路二段欲左轉時，未禮讓直行車先行，結果迎面而來機車閃避不及被撞飛，造成簡姓騎士身體多處擦挫傷，員警到場處理時，在沈男車上起出俗稱「喪屍菸彈」與電子煙主機1個，員警懷疑沈男涉嫌毒駕肇事，全案依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市沈姓男子昨天上午在八德區介壽路左轉時，未禮讓直行車先行導致騎士撞飛，圖為肇事前瞬間監視畫面。（圖／八德警方提供）

▲桃園市沈姓男子昨天上午在八德區介壽路左轉時，未禮讓直行車先行導致騎士撞飛，八德警方到場處理。（圖／八德警方提供）

八德警方指出，昨天上午8時13分許，八德區介壽路二段361巷口，27歲的沈姓男子駕駛白色自小客車打算左轉時，未禮讓直行車先行，結果與迎面而來21歲簡姓男子騎車機車發生碰撞，造成簡男當場被撞飛倒地，身體有多處擦挫傷，機車零件則散落一地，自小客車引擎左側也嚴重受損。

▲桃園市沈姓男子昨天上午肇事後，自小客車左前嚴重受損。（圖／八德警方提供）

八德警方到場後，先檢視簡姓騎士傷勢，再為雙方進行酒測值，雙方酒測值均為零，但警方在沈男車上起出電子菸主機及俗稱「喪屍菸彈」的二級毒品依托咪酯菸彈1顆，員警懷疑沈男疑似毒駕肇事，經偵訊後依違反毒品危害防制條例、公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市沈姓男子昨天上午在八德區介壽路左轉時，未禮讓直行車先行導致騎士撞飛，警方在車上起出電子菸主機等證物。（圖／八德警方提供）

八德警方提醒，呼籲民眾勿接觸毒品，並遠離毒品，勿施用毒品後再上路駕車，以免觸法危及他人生命財產安全。