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「全國最劣惡房東」張淑晶獄中被修理　和室友口角手遭抓傷瘀青

▲▼惡房東張淑晶和媒體大玩躲貓貓，在法院內躲了近1小時，才鐵青著臉離開，但因愛車先前被查扣，只得搭計程車。（圖／記者楊佩琪攝）
▲女房東張淑晶和女獄友爆爭執，手被女獄友抓傷。（圖／資料照）

記者郭玗潔／台中報導

新北市惡名昭彰的女房東張淑晶多次坑殺房客，因偽造文書、誣告房客等案件入監，目前在台中女子監獄服刑，現在傳出她又在獄中和女獄友爆發口角衝突，女獄友不僅撕毀張淑晶的文書，還因拉扯造成張淑晶左手掌、手腕受傷。台中地院審理，法官依女獄友犯毀損文書罪、傷害罪，累犯，合併處拘役50日，可易科罰金5萬元。

據了解，有「惡房東」之名的張淑晶以各種手段坑騙弱勢房客，因犯偽造文書罪被判刑8月定讞，2021年10月被檢警拘提後，終於發監執行，原本張淑晶將於2022年4月19日出獄，但最高法院在同月初，將她於2015年另對房客與親友共56人誣告等罪判刑5年6月定讞，張淑晶只能繼續服刑。

判決指出，張淑晶在台中女子監獄服刑，2024年7月20日8時12分許，張因工作分配問題，和有傷害案件前科的47歲謝姓女室友爆爭執，謝女心生不滿，憤而拿起張淑晶放在地上的2份新北地檢署文書，撕成兩半。

同日下午6點多，兩人又因工作分配問題起口角，謝和張淑晶互相拉扯，謝不僅抓傷張淑晶的左手掌，還造成張淑晶左手腕瘀青。

謝女犯後坦承犯行，被法官依犯毀損文書罪，累犯，處拘役20日，又犯傷害罪，累犯，處拘役40日，合併執行拘役50日，可易科罰金。可上訴。

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