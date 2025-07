羅馬大爆炸！加油站「炸出火球」現場畫面曝　多人受傷

▲羅馬4日上午一間加油站爆炸。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

義大利首都羅馬4日上午8時過後一間加油站發生爆炸事件,現場炸出巨大火球,濃煙不斷冒出,整個羅馬都聽見爆炸巨響。事發後,當地居民隨即逃離家園,還有人從睡夢中驚醒,直呼巨大爆炸聲聽起來像是炸彈爆炸,「窗戶都在震,我還以為是地震」。

❌#Roma, #esplosione in un distributore di carburante in via dei Gordiani, zona Casilino: coinvolto uno dei #vigilidelfuoco intervenuti.

Squadre impegnate a spegnere le fiamme che stanno interessando il deposito giudiziario nella parte retrostante la stazione di rifornimento.… pic.twitter.com/P0zLAzFg3T