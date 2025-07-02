獨／爆頭打到榔頭斷兩截！運將拒載發飆...狠砸乘客腦袋險死

▲北市內湖區趙姓運將將乘客打到顱骨骨折、腦出血重傷。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧、張君豪／台北報導

台北市內湖區一處加油站攻擊事件，1名楊姓男子疑因搭車糾紛，遭計程車司機拒載後與對方爆發激烈口角，未料趙姓司機情緒失控，竟從後車廂取出榔頭，朝楊男頭部連續猛砸，導致其顱骨骨折、腦出血重傷倒地，所幸經送醫搶救撿回一命。事後楊男提告，士林地檢署偵結後，依殺人未遂罪將趙男起訴。

起訴指出，去年9月6日晚間7時許，56歲楊男疑似飲酒後心情不佳，來到內湖路一段的加油站欲攔車返家，見一輛計程車停於加油站內，便上前要求搭乘。不料趙姓司機不願載客，雙方因此爆發激烈口角。

期間楊男情緒激動，站在車尾與趙男理論，而趙男疑似因長時間被糾纏、言語衝突升高，一時情緒失控，竟從後車廂取出榔頭，朝楊男頭部連砸2次，甚至「打到榔頭都斷裂」，導致楊男重傷倒地，整個過程更被加油站監視器全程拍下。

楊男經送往三軍總醫院急救，診斷結果為顱骨骨折、腦出血、左側顴骨骨折、左臉神經麻痺及耳膜破裂等多處重傷，所幸經緊急手術與治療後，幸運撿回一命。

趙姓司機到案後坦承持榔頭攻擊，卻辯稱是出於「自衛」。檢警，根據監視器影像與現場狀況分析，楊男倒地後已毫無攻擊能力，趙卻仍補上一擊，行為與自衛完全無關，屬主觀犯意明確，顯為推諉卸責之詞，依殺人未遂罪，將他提起公訴。